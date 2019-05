De Block in gebreke gesteld door gebruikers medicinale cannabis en cannabisolie

Een aantal gebruikers van medicinale cannabis en cannabisolie (CBD) hebben de Belgische overheid, en met name minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld), in gebreke gesteld om de legalisatie en de terugbetaling van medicinale cannabis en CBD te bekomen. De termijn waarop de minister kon antwoorden op de ingebrekestelling, verstrijkt op 5 mei. Tot nu toe hebben de gebruikers, die zich hebben verenigd in de vzw WeAreSofie, nog geen antwoord gekregen, klinkt het.

Vorig jaar liet minister De Block (Open Vld) al verstaan dat ze van oordeel is dat cannabisolie (CBD) zomaar legaliseren “een gevaar voor de volksgezondheid” is.

Maar de vzw WeAreSofie vindt dat iedereen met een doktersvoorschrift toegang moet krijgen tot medicinale cannabis en cannabisolie op maat. “Wij hebben de minister bijna 12.000 studies bezorgd over medicinale cannabis, maar die zijn in de vuilbak belandt”, zegt voorzitter Jasper Antonissen. De vzw stelde de minister ook officieel in gebreke, maar kreeg geen antwoord, klinkt het. De minister kreeg tot zondag 5 mei, morgen dus, om te antwoorden. De organisatie is nu een crowdfunding gestart om 4.000 euro in te zamelen om een eventuele gerechtelijke procedure te kunnen starten.

Foto: BELGAONTHESPOT

Op 5 mei wordt in Brussel ook een mars gehouden voor het legaliseren van medicinale cannabis.

De vzw WeAreSofie is vernoemd naar het epilepsiepatiëntje Sofie Voncken, die medicinale cannabis neemt om haar aanvallen te verminderen. Vorige maand werd de leverancier van de CBD voor Sofie nog veroordeeld tot een geldboete van 8.000 euro.