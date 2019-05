Nederlandse vlogster in tranen: “Hij kneep in mijn kont en trok m’n broek naar beneden”

De Nederlandse vlogster Dee van der Zeeuw is tijdens koningsnacht door een onbekende man aangevallen. De dader kneep midden op straat hard in haar kont en trok haar broek naar beneden. Dat vertelt ze emotioneel in een vlog. “Het klinkt misschien heel erg preuts, maar mensen moeten gewoon van je afblijven”, zegt ze.

“Ik wil iets vertellen, maar ik weet niet hoe”, steekt de 21-jarige Dee, ex-vriendin van bekende YouTuber en vlogger Enzo Knol, in tranen van wal. Na een nachtje stappen tijdens koningsnacht was de vlogster op weg naar de bus. Een vriendin van haar had haar telefoon laten vallen en wou niet meer “Dan is er een of andere debiel die van achter eerst keihard in mijn kont knijpt en vervolgens mijn broek naar beneden trekt. Midden op de straat. Op dat moment gaat er gewoon echt iets in je om, dat je denkt: hoe kunnen mensen zo zijn? Ik ben achter die gast aangerend en heb hem bij zijn capuchon gegrepen. Maar er was niemand in de buurt die me kon helpen, ik voelde me zo fucking machteloos.”

Aanvankelijk wou ze haar verhaal niet delen. Ze krijgt naar eigen zeggen wel vaker af te rekenen met haatreacties en online trollen, ook nu twijfelde ze naar eigen zeggen om haar verhaal te doen uit vrees dat de dader toekijkt en plezier zou scheppen uit de aandacht die hij krijgt. “Ik wil niet janken en ik wil niet boos zijn.”

In de vlog doet Dee een oproep aan iedereen om elkaar gewoon met rust te laten. "Boodschap van deze verdrietige meid: nooit accepteren als er ongevraagd aan je wordt gezeten. Bekend, onbekend, groot, klein, man, vrouw. Niemand heeft het recht om jou aan te raken als jij dat niet wilt.”

De video zorgt voor veel positieve reacties, laat ze later weten via Instagram. "Ik vond het zo eng om dat verhaal te delen maar blijkbaar nergens voor nodig. Dit zijn verhalen die verteld moeten worden zodat we er samen voor kunnen zorgen dat dit stopt toch?”