Guantanamo wordt een (slecht) rusthuis

Na een noodkreet over de onaangepaste zorg voor de ouder wordende gevangenen in Guantanamo Bay mag commandant John Ring beschikken. Veel kans op beterschap is er dus niet. En als het van Trump afhangt, doet Guantanamo nog dienst tot minstens 2043. Op dat moment zou de oudste gevangene 96 zijn.

Met zo’n veertig zijn ze nog, de gevangenen in Guantanamo Bay, de uiterst controversiële gevangenis van het Amerikaanse leger in het zuidoosten van Cuba. De gemiddelde leeftijd van de gevangenen is nu 46 jaar. Maar ze worden ouder – en zieker. En Guantanamo is daar niet op voorbereid, zei commandant John C. Ring vorige week tijdens een persbezoek. “Tenzij het beleid verandert, hebben we op een bepaald punt een end of life-care nodig”, zei hij aan The New York Times. “Veel gevangenen zijn pre­diabetisch. Zal ik hier dialyseapparaten nodig hebben? Zullen we hier complexe kankerbehandelingen aanbieden? Iemand moet me dat vertellen.”

Kritische woorden van de Guatanamo-commandant, die vorige week zondag meteen te horen kreeg dat hij kon beschikken wegens een “gebrek aan vertrouwen in zijn capaciteiten”. Volgens het leger zeker niet vanwege de publieke demarche, wel het resultaat van een onderzoek dat al was opgezet.

Ring had sinds zijn aantreden in april 2018 eerder al de alarmbel geluid. In december gaf hij nog toe aan NBC News dat Guantanamo een “verzorgingstehuis” dreigt te worden. Volgens Ring was de vraag niet óf maar wannéér de site rolstoelvriendelijk wordt – wat op dit moment niet het geval is, hoewel minstens één gevangene in een rolstoel zit.

ISIS-strijders

Veel kans op beterschap – althans op korte termijn – is er niet. Vorig jaar klaagde het Witte Huis nog dat het Congres geen miljoenen uittrok voor de militaire basis op Cuba. Behalve de erbarmelijke staat van de algemene infrastructuur “voldoet de gevangenis niet aan de vereisten van de vergrijzende gedetineerde bevolking”, schreef het Witte Huis.

Voorlopig hebben de gevangenen vrij onschuldige kwalen zoals diabetes of slaapapneu. Foto: BELGAIMAGE

De financiering blijft uit omdat de VS nog altijd niet helemaal heeft uitgedokterd wat ze nu precies met de gevangenis wil doen. Sinds 2002 houdt het Amerikaanse leger er verdachten vast in het kader van de War on Terror. Op het hoogtepunt zaten er 700 gevangenen. Velen zitten er vast zonder enige vorm van proces, en zeker in de eerste jaren na 9/11 werden gevangenen er gemarteld.

Obama beloofde Guantanamo te sluiten. De president was niet ongevoelig voor de massale kritiek op de behandeling van de gedetineerden en de precaire wettelijke status van hun opsluiting. Maar Obama kreeg het Congres niet mee, hoewel hij het aantal gevangenen wel sterk heeft kunnen reduceren.

Voor Trump moet de gevangenis nog minstens dienstdoen tot 2043 – nog 25 jaar. Op dat moment zou de oudste gevangene 96 zijn, schrijft The New York Times. Trump liet zich ook al ontvallen dat er wat hem betreft ISIS-strijders heen kunnen.

Cohousing

“Ik zit tussen twee vuren”, zei Ring aan de gespecialiseerde nieuwssite Defense One. “Artikel drie van de Conventies van Genève zegt dat ik de gedetineerden dezelfde medische behandeling moet geven die ik aan soldaten zou geven. Maar als een soldaat ziek is, stuur ik hem naar de VS.” Dat is geen optie voor de gevangenen, omdat het Congres dat niet toelaat.

De situatie is op dit moment nog niet acuut, benadrukte Ring. Gespecialiseerde hulp wordt doorgaans ingevlogen. Geen van de gevangenen heeft kanker, hoewel ze volgens het leger wel al lijden aan typische “middelbare leeftijd”-symptomen: hoge bloeddruk en cholesterol, mentale problemen, diabetes of slaap­apneu.

De medische opvolging wordt een stuk complexer de komende twintig jaar, met chronische ziektes, de zorg bij dementie of gecompliceerde ingrepen als heupoperaties of kankerbehandelingen die eraan komen. Guantanamo heeft geen geriatrische of palliatieve verplegers. Op lange termijn wil het leger inzetten op een vorm van ‘cohousing’, zodat de gedetineerden binnen een gemeenschappelijke setting voor elkaar kunnen zorgen.

Maar Ring maakte in de interviews duidelijk dat noch het leger noch het Witte Huis goed weet hoe ze dit probleem fundamenteel zal aanpakken, welke medische zorg aanwezig zal zijn en wie voor financiering zorgt. “Wat ik ook doe, ik moet het híér doen”, zei Ring. De vergrijzende gevangenen zijn alvast zijn probleem niet meer. Hij wordt vervangen door John F. Hussey.