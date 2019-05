“Net sluit zich” rond nieuwe verdachte

“De politie probeert de ontwikkeling uiterst geheim te houden, maar heeft er een goed oog in dat er nieuwe stappen in het onderzoek kunnen worden gezet”, klonk het op een Portugese nieuwszender. Het onderzoeksteam in Portugal is dankzij de tip van Scotland Yard onmiddellijk uitgebreid met een paar speurders extra.

Dat wekt enige verbazing, niet in het minst bij Scotland Yard zelf. Daar werd in 2013 ‘Operation Grange’ opgezet. Toen in die periode duidelijk werd dat het Portugese onderzoek niet opschoot, begon de Britse politie met een eigen onderzoek. Met resultaat: Operation Grange kwam achter de identiteit van een pedofiel die in mei 2007 in de Algarve was, niet ver van de plaats waar Madeleine McCann verdween. Meer details zijn voorlopig niet bekendgemaakt, behalve dat “het net zich sluit”.

Volgens de Portugese pers zegt de lokale politie dat ze “bijna weet wat er met Maddie McCann gebeurd is, maar twijfelt of het meisje nog leeft”.

“Schandalig en lomp”

Het is niet toevallig dat Scotland Yard net nu met het nieuws komt dat er een nieuwe verdachte is. Het was afgelopen vrijdag, 3 mei, dag op dag twaalf jaar geleden dat het meisje verdween. Scotland Yard koppelde aan het nieuws meteen een oproep aan het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken voor meer middelen. De zoektocht naar Maddy heeft tot nu al 11,75 miljoen pond (13,6 miljoen euro) gekost. In november kreeg Scotland Yard nog een bijkomende toelage van 150.000 pond (176.240 euro).

Maddie McCann was vier toen ze verdween in 2007. AP

De nieuwe piste heeft niets te maken met haar ouders, die eerder verdacht werden en onlangs opnieuw in opspraak kwamen door de Netflix-documentaire over de verdwijning. De ouders, Kate en Gerry McCann, noemden die documentaire “schandalig” en “lomp”.

Het koppel zat die avond in 2007 met vrienden te eten op een terras in het Portugese badstadje Praia da Luz. Ze checkten elk halfuur of de kinderen nog sliepen in hun appartement aan de overkant van de straat. Op een bepaald moment was hun dochtertje van vier weg. Ze is nooit meer teruggevonden.