Steeds vaker op koninklijk voorplan

De Luxemburgers namen gisteren in de kathedraal Notre-Dame in Luxemburg-Stad afscheid van hun voormalig staatshoofd Jean, die op 23 april overleed op 98-jarige leeftijd. Onder de internationale royals waren onder anderen de regerende vorsten van Denemarken (koningin Margrethe), Zweden (koning Carl Gustav) en Noorwegen (koning Harald). En voorts de afgetreden monarchen van Nederland (prinses Beatrix) en Spanje (koning Juan Carlos met echtgenote koningin Sofia).

De Spaanse koning Juan Carlos met zijn echtgenote. AP

Grote Belgische delegatie

De Belgische koninklijke familie was nog het ruimst vertegenwoordigd. Koning Filip en koningin Mathilde namen hun oudste dochter Elisabeth mee. Koning Albert en koningin Paola arriveerden elk met een wandelstok en arm in arm elkaar ondersteunend. Achter hen volgden prinses Astrid met echtgenoot prins Lorenz, en ook nog prins Laurent (zonder echtgenote prinses Claire). De aanwezigheid van Elisabeth was best opvallend. Natuurlijk is er een specifieke reden: de familiale band. Groothertog Jean was getrouwd met Josephine Charlotte van België, de oudere zus van koningen Boudewijn en Albert. Hij was dus de schoonbroer van Albert en de oom van Filip.

Maar ook los daarvan is het opvallend dat Elisabeth meekwam, en niet haar jongere broers Gabriël en Emmanuel en zus Eléonore. In oktober wordt de troonopvolgster 18. Eens meerderjarig kan ze – in theorie – koningin worden. Zover zijn we nog niet. Nog lang niet. Reken gerust twintig à dertig jaar voordat ze de troon overneemt van haar vader. Maar intussentijd moet ze wel worden voorbereid. Achter de schermen. Maar ook in de schijnwerpers. Een week geleden nog ging ze met papa Filip mee naar de brandweer. En nu laat ze zich opmerken in het Groothertogdom Luxemburg. Het was haar eerste officiële buitenlandse verplaatsing.

Eerst haar studie

Toch zullen Filip en Mathilde vooralsnog zuinig omspringen met officiële opdrachten voor Elisabeth. Haar studie gaat voor. De tiener zit in haar voorlaatste middelbaar op een internationale kostschool in Wales. Wellicht zal ze daarna voortstuderen aan een (internationale) universiteit of hogeschool en eventueel tijdens een sabbatjaar de wereld rondreizen.