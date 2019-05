“Snel Vlaamse regering vormen tegen rood-groen geweld”

“Door het federale gekibbel is het de afgelopen jaren wat onderbelicht gebleven, maar Vlaanderen werd, onder de kundige leiding van Geert Bourgeois, goed bestuurd.” Toen het applaus op het N-VA-onderwijscongres in Brugge gistervoormiddag was weggestorven, begon voorzitter Bart De Wever aan een lijst met verwezenlijkingen van zijn Vlaamse ministers. “Maar”, sprak hij, dat “sterk Vlaanderen wordt bedreigd vanuit Wallonië, waar ze een rood-groen front aan het vormen zijn. Als dat zich federaal kan nestelen, dan zal het Vlaanderen zijn dat daarvoor mag opdraaien.”

Er is volgens De Wever maar één garantie om dat te voorkomen: een sterk N-VA. “Als wij erin slagen om snel een Vlaamse regering te vormen, onder leiding van N-VA, dan hebben we een krachtdadig tegengewicht tegen het rood-groene front.” Daarmee sprak de kandidaat-minister-president voor het eerst zelf die vaak voorspelde strategie uit. “Dan hebben we de hefbomen in handen om de belangen van Vlaanderen veilig te stellen.”

Onderwijskoepels in de weg

De Wever dreigde daarmee wel het thema van de dag te overschaduwen: het onderwijs. Op het druk bijgewoonde congres waarschuwde N-VA, samen met enkele experten, voor de dalende kwaliteit ervan. Om die neerwaartse trend te keren, wil ze het lesgeven en de kennisoverdracht weer centraal stellen. Maar daarbij zitten volgens N-VA de onderwijskoepels in de weg. “Wij kunnen wel slimme hervormingen doorvoeren, zoals ambitieuze eindtermen en taalbadjaren voor leerlingen met een taalachterstand, maar we moeten vaststellen dat veel goede hervormingen in de klaslokalen dode letter blijven. Het zijn de onderwijskoepels die met hun leerplannen de inhoud van de lessen bepalen. Ze zijn veranderd in machtsbastions.”

Bart De Wever N-VA-voorzitter “Mensen willen liever kamperen voor de schoolpoort. Dan hebben ze tenminste hun lot opnieuw in eigen handen”

N-VA wil wel degelijk de vrijheid van onderwijs behouden, “maar die moet bij de scholen in plaats van bij de koepels liggen”. Volgens de Vlaams-nationalisten zal dat de administratieve last voor leraars ook verminderen en zullen die zich daardoor opnieuw kunnen toeleggen op lesgeven en kennisoverdracht. Iets wat Raymonda Verdyck, topvrouw van het Vlaamse Gemeenschapsonderwijs GO!, tegenspreekt. Volgens haar zou een afbouw van de ondersteuning door de koepels net leiden tot meer planlast voor de scholen.

“Flipfloppolitiek”

De scholen moeten ook hun inschrijvingen weer zelf kunnen regelen en ouders moeten de vrijheid krijgen om hun kinderen in te schrijven in de school die ze willen. Die vrijheid wordt volgens N-VA beknot door het centraal systeem van elektronisch inschrijven dat de Vlaamse regering, inclusief N-VA, nog maar net heeft ingevoerd. Kamperen voor de schoolpoort wordt daardoor overbodig. Maar zeker in de grote steden krijgen ouders daardoor vaak niet hun eerste keuze toegewezen. “We willen daarom eerst en vooral de capaciteit optrekken”, zegt N-VA-onderwijsspecialist Koen Daniëls. Maar N-VA zou het nieuwe systeem toch het liefst zo snel mogelijk weer afschaffen. “Het zou kunnen dat je dan weer kampeerders krijgt voor gegeerde scholen”, zegt De Wever, “maar de frustratie over het computersysteem is groot. Mensen willen liever kamperen. Dan hebben ze tenminste hun lot opnieuw in eigen handen.”

De andere regeringspartijen reageren met verbazing op de “flipfloppolitiek” van N-VA. “Ik vind het bijzonder vreemd dat een partij in nauwelijks twee weken volledig van standpunt verandert”, zegt Open VLD-onderwijsspecialist Jo De Ro. Hij noemt het “nefast voor de democratie”, en krijgt daarvoor de steun van de partij van onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V). “Begrijpe wie kan”, luidt het daar. “Twee weken geleden keurden we eindelijk een inschrijvingsdecreet dat goed is voor scholen met een plaatstekort. Vandaag keert N-VA haar kar.”