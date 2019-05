Alweer turbulentie bij Ryanair

Er broeit weer een en ander bij Ryanair. Volgens de Belgische, Franse, Spaanse, Italiaanse en Portugese vakbonden komt de Ierse luchtvaartmaatschappij de engagementen niet na die ze – met lange tanden en pas na ettelijke maanden van stakingsacties – had toegezegd. Dat staat te lezen in een gezamenlijke brief aan de Europese politieke wereld.

“Historisch akkoord”

Vorig jaar brak zowat overal in Europa – ook in Zaventem en Charleroi – een nooit geziene stakingsgolf uit tegen de slechte arbeidsvoorwaarden bij Ryanair. De piloten en het cabinepersoneel pikten het niet langer dat Ryanair het veel laksere Ierse arbeidsrecht toepaste en eisten dat de lagekostenmaatschappij per land specifieke collectieve arbeidsovereenkomsten zou afsluiten volgens het in dat land geldende arbeidsrecht. Ze kregen daarbij zelfs de steun van Europees commissaris Marianne Thyssen (CD&V), die klaar en duidelijk zei dat “er over de naleving van de Europese wetgeving niet moet worden onderhandeld” tussen werkgevers en werknemers.

Onder druk van de aanhoudende stakingen, het groeiende gemor van gestrande reizigers en tegenvallende financiële resultaten koos de flamboyante Ryanair-topman Michael O’Leary uiteindelijk eieren voor zijn geld. “Een historisch akkoord”, zo jubelden de Belgische vakbonden in oktober. Bonden en directie gingen aan tafel zitten, en midden februari keurden de piloten een nieuwe CAO goed. Toen ook het cabinepersoneel in april een écht contract naar Belgisch recht kreeg, leek alles weer peis en vree: “Vanaf nu zal elk personeelslid recht hebben op onder andere ziekteverlof, moederschapsrust, betaald verlof en een minimumloon”, zei LBC-vakbondsman Hans Elsen destijds. “Dit is een geweldige overwinning voor het personeel”, klonk het nog.

Onder minimumloon

Een dikke maand later heeft die “geweldige overwinning” meer en meer weg van een pyrrusoverwinning, nu blijkt dat nogal wat voltijds werkende stewards en stewardessen nauwelijks meer dan 900 euro bruto per maand verdienen (volgens de christelijke vakbond). Flink onder het minimumloon. Ook in Frankrijk, Spanje, Italië en Portugal is sprake van soortgelijke gevallen.

“De Europese luchtvaart kent een snelle groei en multinationals zoals Ryanair maken daar gebruik van om de fundamentele rechten van hun medewerkers te beknotten”, schrijven de vakbonden. Zij vragen zich af wat het nieuw verkozen Europees Parlement zal doen om de “fundamentele waarden van de Europese Unie te verdedigen” en hopen dat de Europarlementariërs niet “blind en doof zullen blijven voor de sociale dumping die Ryanair momenteel oplegt”.