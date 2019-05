Sociale onrust bij Skeyes: druk op christelijke vakbond groeit

“Verder bemiddelen heeft geen zin meer”, zo meldde de Skeyes-directie vrijdagnacht in een persbericht. Daarin hekelt ze de houding van het ACV. “De voornaamste vraag die van werknemerszijde overbleef voor de bemiddeling was die over arbeidsduurvermindering. De directie deed op dat vlak verschillende verregaande voorstellen. Ze moest echter vaststellen dat bepaalde partners niet bereid waren tot een compromis”, luidt het. Een duidelijke vingerwijzing aan het adres van ACV-Transcom.

“Provocaties”

In een eerste reactie op het mislukken van de sociale bemiddeling riep de socialistische vakbond ACOD Telecom-Vliegwezen alle partijen op “om constructief akkoorden te sluiten in plaats van verder de weg van de provocaties te bewandelen”. Volgens de vakbond liggen momenteel alle elementen op tafel om tot een akkoord te komen “waarin alle partijen zich moeten kunnen vinden”.

Zo is er sprake van een arbeidsduurvermindering van 35 naar 32 uren per week voor CANAC (in Steenokkerzeel) en de toren op Brussel-Nationaal (Zaventem) en naar 30 uur voor de luchthaven van Luik. De nachten voor CANAC en EBBR (Brussel) kunnen worden verlicht door slechts 8 uur te werken in plaats van 10 uur, zodat er meer rusttijd komt. Voorts worden volgens de vakbond een nachtpremie en andere financiële voordelen voorzien ter waarde van gemiddeld 25.000 euro per verkeersleider. Het voorstel omvat ook afspraken rond werkorganisatie en werkregime. De invoering van een tijdsregistratiesysteem moet tot slot een objectieve evaluatie van de arbeidstijd mogelijk maken.

ACOD Telecom-Vliegwezen vraagt wel een duidelijk engagement van Skeyes om maximaal te blijven aanwerven de komende jaren. Tegelijk roept de organisatie de werknemers op om “een maximale inspanning te doen om het voorziene werk en de operaties te blijven uitvoeren, uiteraard met veiligheid als prioriteit”.

Te weinig draagvlak

De christelijke collega’s van ACV-Transcom zijn nog niet overtuigd, al was een deal dichtbij, zo meldt vakbondsman Kurt Callaerts op Facebook: “ACV was vragende partij voor bemiddeling, maar respect voor elke partij en de gevoeligheden die spelen zijn essentieel. Op een zucht van een doorbraak, maar er moet genoeg draagvlak zijn voor je engagementen kan nemen!”

De vakbond wilde naar eigen zeggen rond een aantal punten een bredere consultatie en draagvlak bij zijn achterban, maar “als ons die tijd niet wordt gegund, gaan we ook niet zomaar iets goedkeuren”. Callaerts wijst er nog op dat er voor het nijpende personeelstekort nog geen oplossing op tafel ligt: “Je kan de dienstverlening niet 100 procent garanderen met slechts 75 voltijdse equivalenten wanneer je er normaal 104 nodig hebt. En de komende jaren gaan heel wat luchtverkeersleiders met pensioen.”

Vrijdag witte rook?

Komende vrijdag vindt bij Skeyes een paritair comité plaats dat een uitweg moet zoeken uit het sociaal conflict. De directie wil naar eigen zeggen alle betrokken partijen de tijd geven om de voorstellen die tijdens de bemiddeling op tafel zijn gelegd, verder te bespreken binnen hun organisaties, om daarna het overleg te hervatten. Skeyes benadrukt nog dat “in het belang van de hele luchtvaartsector en de economie van ons land een spoedige en positieve uitkomst van het overleg noodzakelijk” is en onderstreept dat de directie “snel tot een akkoord wil komen”.

In afwachting riskeert Skeyes nog altijd een dwangsom van 250.000 euro per uur dat de dienstverlening onderbroken wordt op de luchthaven van Luik. Die dwangsom werd donderdag overigens verlengd door de rechter, zo bevestigde Waals minister Jean-Luc Crucke (MR), bevoegd voor de Waalse luchthavens, vrijdag in het Waals Parlement.