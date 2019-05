“We zullen doelstelling voor windmolens halen”

Beveren boven in top 10

Op dit moment zijn de windmolens op Vlaamse bodem goed voor een vermogen van 1.239 megawatt. De doelstelling van de Vlaamse regering is om tegen eind volgend jaar af te klokken op 1.490 megawatt. Maar in het tempo van vorig jaar zal dat niet lukken. Toen werden er volgens de Vlaamse netbeheerders slechts dertig nieuwe turbines geïnstalleerd. Dat zijn er zelfs zes minder dan wat de windenergiesector eind vorig jaar gecommuniceerd had. “Wellicht zijn sommige geplande turbines uiteindelijk toch niet opgeleverd in 2018”, klinkt het op het kabinet van minister van Energie Lydia Peeters (Open VLD). Daardoor werd in 2018 afgeklokt op 83 extra megawatt.

Om de doelstelling voor 2020 te halen, moet er in 2019 en 2020 nog 251 megawatt bijkomen. “Door de lange doorlooptijd vraagt elke nieuwe turbine tijd en geduld, maar we stevenen recht op ons doel af”, zegt Peeters. Zij put moed uit de cijfers van het eerste kwartaal: “Met negen nieuwe turbines dient 2019 zich aan als een beter jaar dan 2018, toen er in dezelfde periode slechts drie werden geïnstalleerd.”

Minister van Energie Lydia Peeters (Open VLD). BELGA

Niemand durft voorlopig een uitspraak te doen over wat de komende drie kwartalen zullen opleveren, “maar er zitten nog heel wat projecten in de pijplijn. Onder meer in Lommel is er een plan voor een tiental molens”, zegt Peeters. Versoepelde regels over de radars rond luchthavens zou onder meer in Oostende, de stad van Peeters’ voorganger en partijgenoot Bart Tommelein, ook voor een uitbreiding moeten zorgen.

Lydia Peeters Minister van Energie “2019 dient zich aan als een beter jaar dan 2018”

Om de gemeenten aan te porren, kan de website van de Vlaamse overheid mogelijk soelaas bieden. Daar is een overzicht beschikbaar van hoeveel windmolens vandaag in elke gemeente staan en hoeveel vermogen er wordt opgewekt. (zie kader)

https://www.energiesparen.be/energiekaart