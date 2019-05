“Korte vluchten moeten verdwijnen”

Als er over het klimaat wordt gesproken, komt de luchtvaart steevast in het vizier. Dat kan ook moeilijk anders. Door haar ongebreidelde groei dreigt de luchtvaart de klimaatambitie om tegen 2050 de CO 2 -uitstoot bijna volledig af te bouwen en zo de opwarming van de aarde te beteugelen, op de helling te zetten.

Arnaud Feist begrijpt dan ook de kritiek van klimaatbetogers en milieuorganisaties op de luchtvaart, zegt hij wanneer we hem spreken op de luchthaven. “Maar soms verliezen ze the bigger picture uit het oog. Ik zie andere sectoren die veel meer impact hebben op het klimaat.”

Vandaag wel, maar zonder maatregelen zou de luchtvaart tegen 2050 verantwoordelijk zijn voor 20 procent van de CO 2 -emissies.

“Het is enerzijds heel duidelijk dat de sector nog meer moet doen om zijn CO 2 -emissies te verminderen. Maar er is al veel gedaan, en ook dat moet worden erkend. Anderzijds is het een feit dat steeds meer mensen willen vliegen. De vliegtuigen die hier vertrekken, zitten vol. Mensen wíllen reizen, en elke economische activiteit, of dat nu luchtvaart, autorijden of industrie is, heeft nu eenmaal impact op het milieu. Is het geen utopie om te denken dat er helemaal geen impact zal zijn?”

Europa wil nochtans de CO 2 -emissies tegen 2050 met 95 procent reduceren.

Arnaud Feist CEO Brussels Airport Company “Kan je zeggen dat klimaatverandering belangrijker is dan jobs? Ik stel de vraag, maar heb geen antwoord”

“Als luchthaven zijn we sinds vorig jaar al CO 2 -neutraal. Daarvoor hebben we veel inspanningen gedaan. Bovendien willen we tegen 2030 40 procent minder energie verbruiken ten opzichte van 2010. Eind vorig jaar zaten we al aan 32 procent. We zijn er bijna en zullen ons doel herbekijken.”

Het probleem is niet de uitstoot van luchthavens, maar van vliegtuigen. Het aantal vluchten groeit sneller dan de efficiëntie van vliegtuigen.

“Luchtvaartmaatschappijen en constructeurs doen al veel inspanningen om de motoren van vliegtuigen te moderniseren. Klimaat is trouwens niet de enige drijfveer om zuiniger te vliegen. Neem Ryan­air: die heeft zowat de modernste vloot van Europa, omdat ze economisch voordeel haalt door zuiniger te vliegen.”

Maar zelfs met een zuinige vloot behoort Ryanair intussen tot de top tien van Europese bedrijven die het meeste uitstoten.

“Door het volume ...”

Is dat niet de olifant in de kamer? In uw strategische visie 2040 wil u tegen 2040 dubbel zoveel passagiers aantrekken. Is die ambitie te combineren met een reductie van de CO 2 ?

“We willen het aantal passagiers verdubbelen, niet het aantal vluchten. En dat willen we duurzaam doen, want we are here to stay. We kunnen de startbaan niet verleggen. De vraag is: moet de focus op luchtvaart worden gezet?”

Andere sectoren bouwen hun emissies al af, de luchtvaart blijft een uitzondering.

“Je kunt zeggen dat luchtvaart zonder maatregelen in 2050 goed zal zijn voor 20 procent van de uitstoot. Maar we leven vandaag. Er zijn andere sectoren die meer vervuilen. Hoe gaan die hun verantwoordelijkheid nemen? Het wegverkeer is vandaag verantwoordelijk voor veel meer CO 2 . Om die van de weg te halen, moet openbaar vervoer worden ontwikkeld, en vliegtuigen zijn een vorm van openbaar vervoer. Vervang één vliegtuig naar Frankfurt door 125 wagens en de CO 2 -impact vertienvoudigt.”

Gaat die vergelijking op? Met de wagen rijden we zelden verder dan Frankfurt, met het vliegtuig worden we gestimuleerd om verder te reizen.

“Door de lage tarieven. Je stelt heel het economisch model in vraag. Terwijl: hoeveel mensen hebben hun job te danken aan de luchtvaart? Wij willen een good corporate citizen zijn, we zijn allemaal milieubewust, maar de banen die Brussels Airport schept ­— direct en indirect voor 60.000 mensen in België — zijn toch ook niet onbelangrijk? Kan je zeggen dat klimaatverandering belangrijker is dan de jobs? Ik stel de vraag, maar heb geen antwoord. Mocht het eenvoudig zijn, dan was het al lang opgelost.”

“We evolueren in de goede richting. Wat mij betreft mag het sneller gaan, maar je moet ook rekening houden met de evolutie van de technologie.”

Aan welke technologie denkt u dan? Elektrificatie van vliegtuigen lijkt nog niet voor morgen.

“Er zijn al start-ups die aan hybride of zelfs elektrische vliegtuigen werken. Ik ben heel geïnteresseerd in de hybride vliegtuigen (waarbij het landen en opstijgen elektrisch worden aangedreven, nvdr.) die binnen drie à vijf jaar op de markt komen. Zoals bij wagens zullen volledig elektrische modellen pas daarna volgen. Maar er is een groot verschil tussen een wagen en een vliegtuig, dat op 10.000 meter hoogte en bij -40 graden Celsius moet werken. Ook alternatieve brandstoffen, zoals biobrandstof of zelfs synthetische, kunnen helpen. Of grotere vliegtuigen: in 2000 hadden we hier 72 passagiers per vlucht, vandaag is dat 125. Met minder vluchten worden meer passagiers vervoerd.”

“Noorwegen wil voor binnenlandse vluchten tegen 2040 elektrisch vliegen. Zo’n ambitie kan innovatie stimuleren.”

In Noorwegen legt de regering die doelstelling op. Maar elders bepaalt de sector zelf de ambitie. Is het Corsia-akkoord (waarin de luchtvaartsector zich engageert om vanaf 2021 op vrijwillige basis zijn CO 2 -uitstoot te beperken en compenseren) ambitieus genoeg?

“Corsia gaat niet ver genoeg. Als industrie moeten we meer doen, maar het is een akkoord met heel veel partijen, wat het niet makkelijk maakt om ambitieuze doelstellingen te zetten. Europa en Europese maatschappijen kunnen het voortouw nemen.”

Door een vliegtaks in te voeren? Kerosine wordt nog steeds niet belast en er is geen btw op tickets.

“Kijk, ik ben niet naïef, ik denk dat er hoogstwaarschijnlijk een taks zal komen. Ik ben niet pro of tegen. Maar als er een belasting komt, moet dat wel op internationaal niveau gebeuren. Door zoiets alleen in België in te voeren, los je niets op. Dan krijg je concurrentie tussen luchthavens en regio’s. Het moet minimum op Europees niveau gebeuren, en liefst op wereldniveau.”

Dan gebeurt er niets ...

“Een paar jaar geleden wou Europa CO 2 -certificaten onder luchtvaartmaatschappijen verdelen. Toen al zeiden die dat ze Europa zouden mijden. Vluchten vanuit Turkije naar de VS, bijvoorbeeld, wilden een omweg maken en zouden zelfs langer onderweg zijn. Voor de vervuiling verandert er niets. We moeten ons bewust zijn van de gevolgen. We willen toch niet dat Europa een economische woestijn wordt? En als wij ermee stoppen en de rest niet, gaat dat het probleem oplossen? Voor het klimaat maakt het niet uit waar er CO 2 wordt uitgestoten.”

Zal een kleine taks zoveel verschil maken?

“Wie zullen de slachtoffers zijn? De mensen die minder geld hebben. Zakenmannen zullen hun vlucht niet annuleren als ze 15 of 20 euro meer moeten betalen voor hun ticket. De mensen die willen vliegen, gaan blijven vliegen. Op een bepaald moment moet je dan kiezen: ga je naar een model met een taks van 50 of 100 euro per ticket, waardoor armere mensen niet meer kunnen reizen? Is dat democratisch?”

“Kijk, ik vind het ook overdreven dat een treinticket Brussel-Oostende soms duurder is dan een ticket naar het zuiden van Frankrijk. In sommige gevallen is dat onredelijk geworden. Dat moet inderdaad worden rechtgezet – eventueel via een taks of op een andere manier.”

Korte vluchten dan maar afschaffen? Dat is voor iedereen gelijk.

“Ik vind persoonlijk dat de ­korteafstandvluchten op korte termijn moeten verdwijnen. Maar dan moet je een alternatief vervoersmiddel, zoals een hogesnelheidstrein, hebben, dat ook nog eens betaalbaar is. Dat vergt investeringen. Londen was tien jaar geleden de belangrijkste bestemming vanop Brussels Airport. Nu niet meer, dankzij de Eurostar. En wie wil nog vliegen naar Parijs? Met de Thalys sta je in 1 uur 20 minuten in het centrum.”