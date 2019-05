Belgische Sylvia Huang mag naar halve finale van Koningin Elisabethwedstrijd

Onze landgenote Sylvia Huang (25) gaat door naar de halve finale van de Koningin Elisabethwedstrijd voor viool. Dat maakte de jury zaterdagnacht bekend na afloop van de eerste ronde.

De 25-jarige violiste treedt vanaf maandag samen met 23 andere violisten aan in de halve eindstrijd. In totaal 64 jonge violisten traden de afgelopen week in het strijdperk. De Nederlandse Hawijch Elders is uitgeschakeld.

Huang, een 25-jarige violiste met Aziatische roots uit Montignies-le-Tilleul, is vanaf maandag dus opnieuw aan het werk in het Flageygebouw. Tijdens elke sessie hoort het publiek vier halvefinalisten aan het werk: de eerste twee spelen een concerto van Mozart begeleid door het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. Na de pauze vertolken de volgende twee hun recital met pianobegeleiding.

De halve finale eindigt zaterdag 11 mei. Na afloop van de avondsessie maakt de jury bekend welke 12 violisten onder elkaar mogen uitmaken wie de winnaar van het concours wordt. De finaleweek, waarvoor de deelnemers een nog onbekend werk moeten instuderen, loopt van 20 tot 25 mei.