“Net sluit zich rond verdachte in zaak Maddie McCann”: gemaskerde Duitse kindermoordenaar in beeld

Komt er na 12 jaar eindelijk een doorbraak in het onderzoek naar de verdwijning van het Britse meisje Madeleine McCann? Volgens Britse media heeft de Portugese politie een nieuwe verdachte in het vizier: een Duitse veroordeelde pedofiel en kindermoordenaar die wel vaker opereerde in de Portugese Algarve, en opvallende gelijkenissen vertoont met een robotfoto die getuigen ten tijde van de verdwijning lieten opmaken.

De Portugese politie omschrijft de nieuwe verdachte als “een buitenlandse pedofiel van groot belang voor het onderzoek”. Het gaat om Martin Nye, een 48-jarige Duitser met een lange voorgeschiedenis van zedenfeiten met minderjarigen, die in 2012 in Duitsland veroordeeld werd tot een levenslange gevangenisstraf voor de ontvoering en moord van drie jonge kinderen, en seksueel misbruik van verschillende anderen.

De man opereerde in de jaren ‘90 vaak in de Portugese Algarve, waar ook Madeleine McCann in 2007 verdween. Uit gesprekken van Nye in chatrooms blijkt dat hij graag in camouflage mocht rondlopen in de buurt van speeltuinen “om uit de bosjes te springen als er een mooie jongen langskomt”. De man zit momenteel in een Duitse gevangenis. Hij werd in het verleden al eens ondervraagd over eventuele betrokkenheid bij de ontvoering van McCann, maar ontkende toen.

Maddie McCann verdween in 2007 Foto: EPA-EFE

Gemaskerde pedofiel

Ten tijde van de verdwijning van McCann zou één man bijna dertig huizen zijn binnengedrongen in de streek van Praia da Luz, waar de toen 3-jarige Maddie in mei 2007 verdween. Met een angstaanjagende vermomming viel hij voornamelijk Britse gezinnen lastig. Hij zou zich met een mondkapje voor zijn gezicht boven de bedden van kinderen hebben gebogen. Een zevenjarig kind zou zelfs getuigd hebben hoe de man plots naast haar lag in bed. “Hij boog zich over me heen en vroeg of hij mijn papa was. Ja, antwoordde hij zelf”, zei ze.

Kate McCann, de moeder van Madeleine, opperde net die piste van een buitenlandse pedofiel in haar boek ‘Madeleine’ in 2011. Daarin schreef ze onder andere dat verschillende getuigen “mannen die zich verdacht gedroegen” hadden gezien nabij hun vakantieresort in Praia da Luz. Op basis van die getuigenissen werden vier robotfoto’s gemaakt, Nye zou grote gelijkenissen vertonen met twee van die beelden.

De zoektocht naar het meisje werd nooit helemaal stopgezet. Foto: REUTERS

Meer middelen voor politie

“De politie probeert de ontwikkeling uiterst geheim te houden, maar heeft er een goed oog in dat er nieuwe stappen in het onderzoek kunnen worden gezet”, klonk het op een Portugese nieuwszender. Het onderzoeksteam in Portugal is dankzij de tip van Scotland Yard onmiddellijk uitgebreid met een paar speurders extra. Volgens de zender zegt de politie dat ze “bijna weet wat er met Maddie McCann gebeurd is, maar wel twijfelt of het meisje nog leeft”.

De familie van Madeleine McCann werd officieel nog niet op de hoogte gebracht van het bestaan van een nieuwe verdachte, maar een woordvoerder van de familie liet in de Britse media al verstaan te hopen op een doorbraak. “Het zou hem best kunnen zijn: hij voldoet aan het profiel van een pedofiel uit het buitenland. Hij droeg camouflagekleding, had messen bij zich, en sprong uit de bosjes om zich op zijn slachtoffers te werpen. Maar we willen niet speculeren, het is nu aan de Portugese politie om hun werk te doen.”

De ouders van Maddie McCann hebben de zoektocht naar hun dochter nooit opgegeven. Foto: Photonews

Kritiek op familie

Intussen krijgt de familie ook heel wat kritiek over zich heen. Zelfs een vriend van de familie stelt zich vragen bij de nieuwste ontwikkeling: “Vreemd dat het nieuws rond een eventuele doorbraak er net komt op het moment dat Maddie exact twaalf jaar vermist is. Is dat niet in scène gezet om nieuwe fondsen te kunnen werven?”

Ook de Britse onderzoekers willen niet te hard van stapel lopen. “Er zijn nog zeker twaalf verdachten in het vizier. Ja, de gemaskerde indringer is er één van. De meisjes die slachtoffer werden, hadden het telkens over een mondkapje. En hij rook nogal vreemd blijkbaar. Maar of deze man ook Maddie lastigviel, kunnen we nog niet met zekerheid zeggen”, aldus speurder Anthony Summers.

Nochtans wil Scotland Yard de zoektocht niet opgeven. De politie smeekt opnieuw voor financiering van hun onderzoek naar de verdwijning. De laatste jaren komt daar zware kritiek op vanuit belastingbetalers, die vinden dat de familie McCann een bevoorrechte behandeling krijgt. Er zouden al miljoenen besteed zijn aan de zogenaamde ‘Operation Grange’.