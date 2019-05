Zuhal Demir betreurt “luchtig programma over de ramadan” op Studio Brussel

N-VA-politica Zuhal Demir, voormalig staatssecretaris van Gelijke Kansen is alvast geen fan van ‘Ramadamadingdong’, een entertainmentprogramma op Studio Brussel “over hoe moslims de ramadan in België beleven”. Dat laat ze weten in een lang bericht op Facebook.

Vanaf volgende week dinsdag zal op Studio Brussel vijf weken lang het programma ‘Ramadamadingdong’ te horen zijn. Drie Belgisch-Marokkaanse broers zullen het programma van zonsondergang tot middernacht presenteren. De VRT, die commentaar had verwacht, liet vrijdag al via haar socialemediamanager weten dat “het niet om een religieus programma gaat maar om een show die mensen dichter bij elkaar moet brengen”.

Dat antwoord is echter nog onvoldoende voor N-VA-politici Zuhal Demir, die met een lange Facebookpost reageert. “Het lijkt wel alsof iedereen het wel over de ramadan wil hebben, maar niemand waar het echt over gaat: een geloofsbeleving in een godsdienst die mensen wil bekeren en zware beperkingen oplegt”, klinkt het. “Het is een uiting van hoe een religie, de islam, het maatschappelijk leven wil controleren en domineren. Dat moet een bron van diepe bezorgdheid zijn.”

Demir heeft een suggestie voor StuBru: maak het vooral wel ernstig, in plaats van luchtig. Thema’s die volgens de politica aan bod zouden kunnen komen zijn onder meer ‘meisjes die op steeds jongere leeftijd een hoofddoek moeten dragen’, kinderen die ‘op steeds jongere leeftijd’ vasten tijdens de ramadan en kinderen die niet op zwemles mogen omdat ze zo water zouden kunnen inslikken.