Trainer Bernd Storck verlaat Moeskroen en keert terug naar thuisland: Duitser gaat aan de slag bij Hertha Berlijn

Trainer Bernd Storck verlaat Moeskroen voor een nieuw avontuur in zijn thuisland. De 56-jarige Duitser trekt naar Hertha Berlijn, momenteel de nummer tien in de Bundesliga. Dat meldt Le Soir.

Storck was sinds 2 september vorig jaar aan de slag bij Moeskroen. Les Hurlus hadden trainer Frank Defays op straat gezet nadat de competitie met een 0 op 15 werd gestart. Onder Storck kende Moeskroen een heropleving: het wist de degradatie te vermijden en bleef in het kalenderjaar 2019 merkwaardig lang ongeslagen: maar liefst negen wedstrijden op rij, waarbij ook stuntzeges te noteren vielen op bezoek bij Racing Genk en Club Brugge. In Play-off 2B loopt het intussen wel wat minder: Moeskroen staat daar voorlopig laatste met amper één punt uit zes wedstrijden.

Voor Bern Storck is het de eerste keer dat hij hoofdtrainer wordt van een club in zijn thuisland. Hij was van 1996 tot 2002 wel al actief bij Hertha Berlijn als assistent-trainer van Jürgen Röber, de huidige sportief directeur van Moeskroen. Nadien was hij ook nog assistent bij VfL Wolfsburg, het Servische Partizan Belgrado en Borussia Dortmund. Als hoofdtrainer was Storck al actief bij het Kazachse FC Almaty, de nationale ploeg en enkele nationale jeugdelftallen (U19 en U21) van Kazachstan, de Hongaarse nationale ploeg en de Hongaarse U20.