Julie vermist na fietstocht in Antwerpen: familie doet oproep, politie gestart met onderzoek

Schoten / Antwerpen - De familie van Julie Van Espen zoekt wanhopig naar het meisje dat zaterdagavond verdween in Antwerpen. De politiezone Voorkempen bestempelt de verdwijning als “onrustwekkend” en is een onderzoek gestart, de Cel Vermiste Personen verspreidt in de loop van de komende uren een opsporingsbericht .

Julie Van Espen vertrok zaterdagavond omstreeks 18.30 uur met de fiets vanuit Schoten naar een vriendin op Antwerpen-Zuid. Ze fietste via het Albertkanaal, over de fietsbrug door Park Spoor Noord, en via het MAS en de Kaaien richting het Zuid, maar sindsdien is er geen spoor meer van het meisje. Haar familie begon zaterdagavond al een zoektocht die de hele nacht duurde, en lanceerde zondagochtend een oproep op Facebook die massaal gedeeld wordt.

De politiezone Voorkempen is een onderzoek naar de verdwijning gestart, en ook de lokale politie van Antwerpen zocht vannacht actief naar het meisje. Voorlopig zonder resultaat. De politie bestempelt de verdwijning aan onze redactie alvast als “onrustwekkend”, en zal in samenspraak met de Cel Vermiste Personen in de loop van de komende uren een opsporingsbericht verspreiden.

Julie droeg bij haar verdwijning een groene winterjas en donkergrijze Adidas-sneakers, en reed met een fiets met een rieten fietsmand. Ze is 1,64 meter groot en slank gebouwd. Wie informatie heeft, neemt best contact op met de politie.