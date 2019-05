Brandweer moet paard uit moeras redden in Tielrode

Temse / Waasmunster - De brandweer van Temse en Waasmunster moest zaterdagavond uitrukken naar de Reekstraat in Tielrode om een paard te redden.

De merrie, Monica genaamd, was in een moeras naast haar weide vast komen te zitten, en raakte er niet op eigen kracht uit. Gelukkig merkte een toevallige passant het dier in nood op. Hij verwittigde de eigenaars en de brandweer, al hielp de man die heel wat van paarden kent zelf ook mee bij de reddingsactie.

Er waren verschillende pogingen en heel wat mankracht nodig om het dier uit de modder te trekken, maar na heel wat inspanning lukte het dan toch. Na even te bekomen stond de merrie na een vijftal minuten weer op haar benen. Omdat ze licht onderkoeld was, werd ze onmiddellijk naar haar stal overgebracht waar ze kon opwarmen en verder bekomen. De brandweermannen hielden wel vuile kledij over aan de interventie, maar dat woog niet op tegen de vreugde omdat de reddingsactie geslaagd was.

Foto: bfs