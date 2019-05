Lichaam gevonden in nationaal park in Benin nadat twee Fransen vermist raken

In een nationaal park in Benin is een lichaam aangetroffen, twee dagen nadat twee Franse toeristen en hun gids vermist raakten. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken van het Afrikaanse land in een verklaring.

De drie raakten vermist in het Pendjari National Park, “vandaag is er een lichaam gevonden”, zei de verklaring die laat zaterdagavond werd vrijgegeven. Het lichaam is nog niet geïdentificeerd en de regering waarschuwt voor voorbarige conclusies.

Benin blijft voorlopig gespaard van het islamistisch geweld dat elders in West-Afrika opduikt. In buurland Burkina Faso waren er al verschillende terreuraanslagen. “De nabijheid van Burkina Faso, Niger en Nigeria - allemaal landen die hebben af te rekenen met gewelddadig extremisme - en de porositeit van zijn grenzen, maken Benin vatbaar voor terreurdreigingen”, zei het Afrikaanse Instituut voor Security Studies.

Frankrijk heeft zijn burgers echter laten weten dat het terroristische risico niet volledig kan worden uitgesloten in Benin, en adviseerde hen om er de grootste voorzichtigheid te betrachten.