Na een wisselvallig maar niet onaardig seizoen keert Kylian Hazard normaal terug naar Chelsea, maar Cercle-ditecteur Francois Vitali maakt zich sterk dat Hazard er nog een jaartje bij doet bij Cercle. Vader Thierry Hazard was zaterdag aanwezig bij Cercle-Union en een akkoord is in de maak.

Kylian, die met een spierblessure al weken out is, maakte gisteren na afloop van de match in businesskring BK12 bekend dat hij blijft bij Cercle. Allicht wordt het akkoord later op de dag al bevestigd.