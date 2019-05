Bayern München neemt na twaalf (!) seizoenen afscheid van Franck Ribéry

Franck Ribéry vertrekt aan het einde van dit seizoen bij Bayern München. Dat heeft de Duitse club zelf bekendgemaakt. Zo komt een einde aan wat Bayern in een Tweet zelf omschrijft als de “Ribéry-era”: de Franse linksbuiten was al sinds 2007 aan de slag in Beieren en pakte in twaalf seizoenen een enorme hoeveelheid prijzen.

De erelijst van Ribéry bij Bayern München is niet min. In zijn tijd bij de Rekordmeister won de Fransman maar liefst 8 keer de Bundesliga, en daar lijkt binnenkort nog een 9de bij te komen. Met nog twee speeldagen te gaan heeft Bayern genoeg aan één zege om zich voor het zevende jaar op rij tot Duits landskampioen te kronen. Daarnaast won Ribéry ook vijf Duitse bekers, drie Supercups, één UEFA Supercup, één keer het WK voor clubs en, als hoogtepunt, de Champions League in het seizoen 2012-2013. In 271 Bundesliga-wedstrijden kwam hij 85 keer tot scoren. In zijn eerste jaar in Duitsland werd Ribéry ook uitgeroepen tot Voetballer van het Jaar.

Ook Robben vertrekt

Waar de intussen 36-jarige Ribéry naartoe zal gaan, is nog niet geweten. “Toen ik naar Bayern kwam, ging een droom in vervulling. Het afscheid zal niet makkelijk zijn, maar we kunnen nooit vergeten wat we samen bereikt hebben”, zegt de Fransman.

Ook Arjen Robben vertrekt. Foto: AFP

Voorzitter Karl-Heinz Rummenigge was vol lof over Ribéry en diens teamgenoot Arjen Robben, die enkele maanden geleden al bekendmaakte dat hij na tien jaar bij de Duitse topclub ook andere oorden zal opzoeken. “Het zijn allebei grote spelers. Bayern moet hen voor veel bedanken en we zullen hen een fantastisch en emotioneel afscheid geven. Ze hebben geholpen om Bayerns meest succesvolle decennium te vormen, met fantastisch voetbal.”

Met het afscheid van Ribéry en Robben, in de Duitse pers omgedoopt tot Robbery, is Bayern binnenkort zijn beide flankspelers kwijt en kondigt het einde van een tijdperk zich aan in München. De Duitse grootmacht kondigde eerder echter al aan om komende zomer - tegen de gewoonte in - fors te zullen uithalen op de transfermarkt.