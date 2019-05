Piraten doden Nieuw-Zeelander in Panama

De echtgenote van Alan Culverwell was aanwezig toen de piraten in beschuldiging werden gesteld voor moord. Foto: REUTERS

Twee mannen en een minderjarige piraat zijn beschuldigd van de moord op een Nieuw-Zeelandse man in het noordoosten van Panama. Dat melden Nieuw-Zeelandse media zondag.

Slachtoffer Alan Culverwell werd donderdag van dichtbij beschoten nadat piraten de boot van zijn familie hadden geënterd in Guna Yala aan de Panamese noordoostkust, schrijft de New Zealand Herald. Hij stierf later aan zijn verwondingen. Zijn vrouw Derryn Culverwell en hun 11-jarige dochter raakten gewond toen ze aangevallen werden met machetes. Hun 11-jarige zoon is ongedeerd.

De echtgenote was aanwezig toen de twee mannen en de minderjarige in een rechtbank in de stad Colon in beschuldiging werden gesteld voor moord.

De familie had naar verluidt een boot van 20 meter in de VS gekocht en plande om de komende twee jaar via het Panamakanaal naar Nieuw-Zeeland te reizen.