Thailand viert nieuwe koning met grote parade

De Thaise koning Maha Vajiralongkorn groet zondag voor het eerst sinds zijn kroning het grote publiek, en dat in een grote parade.

Maha Vajiralongkorn (66) werd zaterdag officieel gekroond tot nieuwe koning. Als onderdeel van de uitgebreide driedaagse kroning, die naar schatting 31 miljoen dollar kost, wordt de 66-jarige Vajiralongkorn op een draagstoel door soldaten gedragen langs de zeven kilometer lange route bij het Grote Paleis in de oude binnenstad van Bangkok.

Tienduizenden mensen in gele t-shirts, de kleur van de koning, zullen naar verwachting langs de weg zitten om hun kersverse monarch te feliciteren tijdens de processie, waarvan de start gepland staat om 16.30 uur (11.30 uur), en die minstens 4,5 uur zal duren.

Het is een Thaise traditie dat het publiek voor de koninklijke familie gaat zitten: de monarchie wordt als semi-goddelijk beschouwd. Van Thaise koningen wordt ook gedacht dat ze reïncarnaties zijn van Vishnu, een hindoegod. Tijdens de parade, die zal bestaan uit meer dan 1.300 soldaten, politieagenten en overheidsfunctionarissen, stopt de koning bij de grote boeddhistische tempels om hulde te brengen aan boeddhabeelden.

Maha Vajiralongkorn is de tiende koning sinds het begin van de Chakri-dynastie. Hij draagt ook de naam Rama X. De absolute monarchie werd in Thailand afgeschaft in 1932. Sinds een vijftal jaar is er een militair regime. De koning speelt op politiek vlak wel nog een belangrijke rol.

Foto: AP

Foto: REUTERS