Nederlandse gevangenen schreeuwen ‘Allahu Akbar’ tijdens minuut stilte voor WO II-doden: “Deze actie was gewoon ziek”

De minuut stilte bij een herdenking voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en andere oorlogen werd zaterdagavond pijnlijk verstoord door tientallen gevangenen, die vanuit een nabijgelegen gevangenis meermaals ‘Allahoe Akbar’ schreeuwden.

Volgens een woordvoerder van het gevangeniswezen begon één gevangene te roepen, waarop andere gedetineerden mee begonnen te doen. “Iedereen keek elkaar verbaasd aan, maar uit respect voor de slachtoffers hield iedereen zijn mond en werden de kreten genegeerd’’, aldus burgemeester Madeleine Van Toorenburg. “Maar daarna was iedereen het erover eens dat dit echt ongehoord was. Dit is gewoon ziek. Er waren hier mensen die de oorlog hebben meegemaakt, die dierbaren hebben verloren. En dan doe je zoiets, op zo’n moment. Ik heb er echt geen woorden voor.”

De geluiden en het gejoel ook gehoord. Zal om opheldering vragen. https://t.co/GBuq1AAC3t — M van Toorenburg (@MvanToorenburg) 4 mei 2019

Volgens de burgemeester gaat het om een gecoördineerde actie door “minstens” tientallen gedetineerden van de gevangenis in Vught. “Ze schreeuwden vanuit hun cel door de roosters met als enige doel de herdenking te verzieken.” De aanstichter werd meteen na het incident in een isoleercel gezet, de andere gevangenen worden zondag stevig aan de tand gevoeld door de directie en moeten rekening houden met “serieuze sancties”.

“We gaan nu kijken welke maatregelen we kunnen nemen. Dit mag niet nog een keer gebeuren, dit was echt ontzettend respectloos”, aldus een woordvoerder van het Nederlandse gevangeniswezen.