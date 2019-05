Maingain: “Een van de ergste legislaturen sinds federaal België achter de rug”

Zowel op federaal als op Waals niveau heeft het land “een van de ergste legislaturen ooit achter de rug sinds België een federale staat is”. Dat zei DéFI-voorzitter Olivier Maingain zondag op een verkiezingsmeeting in Namen. Zowat alle Franstalige partijen kregen er een veeg uit de pan.

Volgens de voorzitter van de linksliberale partij is de afgelopen 5 jaar “de legislatuur van de mislukkingen” geweest, zowel in de federale als in de Waalse regering. Beide regeringen hebben vroegtijdig de handdoek in de ring gegooid; de federale omdat de N-VA er eind vorig jaar uitstapte, de Waalse nadat cdH-voorzitter Benoît Lutgen de stekker uit alle regeringen met PS trok, bracht Maingain in herinnering. Bovendien eindigen beide ploegen zonder meerderheid in het parlement. “Bart De Wever en Benoît Lutgen hebben met de instellingen gespeeld en hebben misprijzen getoond voor de loyaliteit en het respecteren van akkoorden.”

Iedereen krijgt veeg uit de pan

Ook premier Charles Michel kreeg een veeg uit de pan. Hij heeft toegelaten dat “extreemrechts nationalisme voor het eerst in de regering zetelde, en de instellingen en democratische waarden in de problemen kon brengen”, vindt Mangain. De DéFI-kopman verwees ook nog naar het Publifin-schandaal dat de Waalse regering teisterde.

Maingain had tot slot nog kritiek op PS, cdH en Ecolo in petto. De socialisten noemde hij “oude collectivistische demonen, het cdH is een janboel aan het worden en Ecolo heeft een “parfum van PTB-isme”, lees: een communistisch randje.

Herfederaliseren

DéFI zelf trekt naar de kiezer met een “alternatief tussen het liberalisme van MR en het collectivisme van de PS”, en wil ook stevig herfederaliseren. “Clairement plus juste”, is de slogan, waarmee de partij meer rechtvaardigheid eist in onder meer volksgezondheid, justitie, economie en onderwijs.

De linksliberale partij doet het niet goed in de peilingen en moet ook op zoek naar nieuwe kopstukken. Maingain zelf moet zich door de eigen decumulregels beperken tot één mandaat en verkiest de sjerp in Sint-Lambrechts-Woluwe. Brussels minister Didier Gosuin stopt met de actieve politiek.