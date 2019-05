Anderlecht moet vrijwel hele wedstrijd met man minder spelen: Sebastiaan Bornauw krijgt na tien minuten rood

Anderlecht is in Play-off 1 nog steeds op zoek naar een eerste zege, en die opdracht is op de zevende speeldag al snel heel wat lastiger geworden. In de topper tegen Standard kreeg Sebastiaan Bornauw immers al na 10 minuten voetballen een directe rode kaart. Bornauw kwam in de problemen na een zeer slechte pass van Adrien Trebel en haalde de doorgebroken Mehdi Carcela neer. De jonge verdediger raakte wel nog heel even de bal en ref Bram Van Driessche leek geel te trekken, maar het werd uiteindelijk toch een rood karton.