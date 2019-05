Belgische vakbonden en Ryanair dicht bij akkoord: Belgisch cabinepersoneel met laagste loon ziet salaris mogelijk verdubbelen

Vakbonden en directie bij Ryanair in ons land staan dicht bij een akkoord over de lonen van het cabinepersoneel bij de Ierse luchtvaartmaatschappij. Dat is vernomen van de christelijke bediendebond LBC. Voor de laagste lonen betekent dat een verdubbeling.

Het overleg bij de Ierse budgetvlieger volgt op een bewogen 2018. In verschillende landen, waaronder België, waren er stakingen van piloten en/of het cabinepersoneel. Steevast eisten ze de toepassing van de nationale arbeidswetgeving, en niet de Ierse.

Dat leidde tot een akkoord om de Belgische arbeidswetgeving toe te passen op het eigen personeel. Voor de piloten werd al een CAO over de lonen afgesloten.

Bonden en directie onderhandelen ook al een tijd over de lonen van de zowat 600 à 700 werknemers van de cabinecrew in ons land, waarvan zowat 500 in Charleroi zijn gevestigd en de rest in Brussel. “Er liggen teksten op tafel. Er moet enkel nog over punten en komma’s worden onderhandeld”, aldus Hans Elsen (LBC). Hij hoopt de komende week een voorstel van CAO aan het personeel te kunnen voorleggen.

Daarbij engageert Ryanair zich om de miniumlonen in de sector te respecteren. Dat zou voor het cabinepersoneel een verhoging betekenen van de lonen met 20 à 25 procent. Voor de laagste lonen gaat het zelfs om een verdubbeling, aldus Elsen, van 900 euro (in het laagseizoen) naar zowat 1.800 euro.

