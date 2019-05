VAR opnieuw onder vuur: moest doelpunt van Anderlecht niet afgekeurd worden voor handspel?

Youngster Yari Verschaeren zette een tienkoppig Anderlecht in de eerste helft knap op voorsprong tegen Standard. Alleen: had het doelpunt niet afgekeurd moeten worden? Op de beelden was immers te zien dat de aanvallende middenvelder de bal licht met de hand beroerde net voor de goal. Videoref Tim Pots bekeek de fase, maar oordeelde uiteindelijk toch dat ref Bram Van Driessche niet naar de beelden hoefde te komen kijken.

Analisten Marc Degryse, Imke Courtois, Bob Peeters en Jan Mulder waren het in de studio van Play Sports roerend eens: dit was handspel. “Het was moeilijk om te zien, maar ik denk dat ze in dat busje hetzelfde materiaal hebben en ook wel in staat moeten zijn te zien dat de bal lichtjes (met de hand geraakt wordt, nvdr)”, vond Imke Courtois.

“Daardoor stopt de bal, doordat hij op zijn hand valt. Dat is ook de reden waardoor (de uit zijn doel gekomen Standard-doelman) Ochoa te laat komt”, aldus Bob Peeters. “Hij steekt ook zijn hand uit. Normaal zouden dit soort situaties de specialiteit van de VAR moeten zijn. Als je 27 beeldschermen ter beschikking hebt, moet je dit toch wel kunnen zien.”

Degryse: “Je zag op de beelden ook wel dat hij zijn hand uitsteekt. Je kan niet zeggen dat zijn hand natuurlijk daar is.”