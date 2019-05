Standard legt Obbi Oulare definitief vast: spits komt over van Watford

Obbi Oulare is ook de volgende vier seizoenen Standard-speler. De 23-jarige targetman kende dit seizoen veel blessureleed, maar heeft in Luik toch voldoende indruk gemaakt om een definitieve transfer af te dwingen. De Rouches huurden Oulare dit jaar van het Engelse Watford, maar bedongen een aankoopoptie ter waarde van 4 miljoen euro. Of Standard die som effectief betaalt, valt te betwijfelen.

Oulare kwam dit seizoen slechts drie keer in actie voor Standard, maar de Rouches zullen hem desondanks toch overnemen van het Engelse Watford. Na lang blessureleed mocht hij eind november en begin december driemaal in actie komen in de Jupiler Pro League, tegen STVV scoorde hij één keer. Vijf dagen later liep de ex-spits van Antwerp, Zulte Waregem en Club Brugge een scheenbeenbreuk op in het Europa League-duel tegen Akhisarspor. Daarvan is Oulare nog steeds herstellende.