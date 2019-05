Karl Vannieuwkerke haalt uit naar Anderlecht omdat spelers niet mogen praten: “Als een persdienst belachelijk doet...”

Opvallend na de eerste zege van Anderlecht in Play-off 1: geen enkele speler van paars-wit mocht zijn zegje komen doen voor de camera’s van Play Sports.

“Bij Anderlecht willen ze geen spelers ter beschikking stellen. Dat heeft te maken met kritiek van de laatste weken. Lichtgeraaktheid in het voetbal, dat leeft nog altijd”, verwoordde presentator Karl Vannieuwkerke het. “Als een persdienst belachelijk doet, kunnen wij daar ook maar weinig aan doen. (...) Dit past niet bij het huis, dergelijke reacties. Het past niet bij de stijl van Anderlecht.”

Zo kwam het dat man ter plaatse Bram Lambert het nog eens mocht uitleggen - zonder spelers van Anderlecht in zijn buurt. “We zijn gestraft. Da’s toch vreemd: je wint en dan kan je een positief verhaal brengen, maar we mogen dus geen extra interviews meer doen. Geert De Vlieger is blijkbaar stout geweest een paar weken geleden.”

Aanleiding is de opmerking die de analist twee weken geleden maakte over het interview dat verdediger Sebastiaan Bornauw gaf aan Play Sports. De Anderlecht-speler deed toen zijn beklag over de warmte. “Het is lekker voetbalweer: 20 graden op een zonnige zondag in april, maar hij vindt het te warm en voelt het in zijn benen. Stop er dan toch mee”, zei De Vlieger toen. “Iedereen wil voetballen vandaag, en dan ga je daar een excuus zoeken.”