Timothy Castagne scoort en helpt Atalanta voorbij Lazio, Dennis Praet speelt 3-3 gelijk bij Parma

In de Serie A kwamen zondagmiddag twee Belgen in actie. Timothy Castagne speelde bij Atalanta en scoorde op het veld van Lazio, waar Atalanta uiteindelijk met 1-3 ging winnen. Ook Dennis Praet was op het veld te bewonderen: zijn Sampdoria speelde 3-3 gelijk bij Parma na een spannende wedstrijd.

In Italië won Atalanta met 1-3 bij Lazio, waar Jordan Lukaku nog altijd ontbreekt met een knieblessure en Silvio Proto op de bank zat. Timothy Castagne (58.) maakte de 1-2 met een schot laag over de grond. Parolo (3.) had Lazio tevoren vroeg op voorsprong gebracht, Zapata (22.) maakte gelijk. Djimsiti (76.) breidde in het slot nog uit tot 1-3.

Dennis Praet speelde met Sampdoria 3-3 gelijk bij Parma. Alves (2.) opende de score voor Parma, Quagliarella (28, 61.) en Defrel (38.) draaiden de rollen om en maakten er 1-3 van. De thuisploeg raapte toch nog een punt dankzij Kucka (67.) en Bastoni (72.). Beide teams eindigden de wedstrijd met tien man: in het slot kregen zowel Omar Colley (Sampdoria) als Juraj Kucka (Parma) hun tweede gele kaart en dus rood.