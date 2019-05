Onze Chef Voetbal over AA Gent-Club Brugge: “Club Brugge speelt géén slecht seizoen”

The winner takes it all. Hoewel KRC Genk na de 4-0 zege tegen Antwerp echt wel op weg is naar de titel, willen we één en ander nuanceren. Club Brugge wordt wellicht tweede maar de (nog even?) regerende landskampioen speelde tegen AA Gent geen goede wedstrijd maar het speelt géén slecht seizoen. Cijfermatig dan toch want volgende week tegen KRC Genk moet het niveau naar omhoog.