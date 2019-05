Ajax verovert met bekerwinst eerste prijs in vijf jaar

Ajax heeft zondag de KNVB Beker veroverd. De Amsterdammers haalden het in de finale in De Kuip in Rotterdam van Willem II met ruime 4-0-cijfers.

Blind opende (38.) de score voor Ajax, waarna Huntelaar (39.) meteen de 2-0 nette. Opnieuw Huntelaar (67.) en Kristensen (76.) diepten de score nadien uit.

Ajax verovert zijn negentiende Nederlandse Beker, de eerste sinds 2010. Vorig jaar was Feyenoord aan het feest. Voor Ajax is het de eerste prijs in ruim vijf jaar, sinds de titel in 2014.

In de Eredivisie staan de Amsterdammers samen met PSV aan kop, met nog twee speeldagen te gaan. Ajax is ook nog in de running voor de Champions League. Het klopte in de heenwedstrijd van de halve finales Tottenham met 0-1.