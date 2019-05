Dit weekend al zestien Palestijnen en vier Israëli’s omgekomen

Sinds zaterdag zijn in en rond de Gazastrook in totaal zestien Palestijnen en vier Israëli’s gedood. Dat blijkt uit de laatste balansen van het ministerie van Volksgezondheid in de Gazastrook en de Israëlische politie.

In de Gazastrook werden pas nog vijf bijkomende dodelijke slachtoffers gemeld door Israëlische bombardementen. In het noorden van de enclave onder controle van Hamas stierven onder meer drie leden van eenzelfde familie, onder wie een zwangere vrouw. Ook zaterdag kwamen al een zwangere vrouw en haar eenjarige kind om in de Gazastrook. In totaal stierven er op twee dagen tijd zestien mensen.

Langs Israëlische kant meldt de politie ondertussen vier dodelijke slachtoffers door projectielen afgevuurd vanuit de Gazastrook.

Het conflict tussen Hamas en Israël flakkerde op nadat vrijdag 4 Palestijnen waren gedood en 51 anderen waren verwond bij wekelijkse protesten langs de grens van de Gazastrook met Israël. Ook twee Israëlische soldaten raakten gewond.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu liet zondag weten dat hij het leger de opdracht heeft gegeven om het aantal manschappen rond de Gazastrook op te krikken en de “massale aanvallen” op doelwitten in de enclave voort te zetten. Langs de kant van Hamas liet een hoge bevelhebber, Mahmoud al-Zahar, eveneens weten dat “we niet zullen stoppen met aanvallen”.