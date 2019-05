In Nederland heeft Ajax de beker gewonnen. De Amsterdammers waren in de finale een paar maatjes te groot voor Willem II, het werd 4-0. Maar de meeste aandacht ging naar een tikfoutje op het podium.

Zoals dat tegenwoordig gaat, worden de spelers na affluiten op een in zeven haasten in elkaar gestoken podium gehuldigd. Daar bleek dus een foutje in geslopen te zijn, waardoor heel Nederland zich vrolijk maakte over de gewonnen “bekerinale” van Ajax.