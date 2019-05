De conclusies van de speeldag: Club Brugge heeft pech dat er een ploeg is die het nog net iets makkelijker doet lijken

Genk is van het sterkste dat het Belgische voetbal in jaren heeft gezien. Anderlecht won niet ondanks, maar net dankzij zijn rode kaart van Standard. En een gebrek aan wilskracht, mentaliteit, gedrevenheid, passie, inzet, scherpte, of je het dan ook wil noemen is het probleem van AA Gent niet. De conclusies van speeldag 7 in Play-off 1.

1. Dit Genk is één van de sterkste teams die België in lange tijd gezien heeft

Ha, Play-off 1. De laatste vier weken is er één constante: de wedstrijd waarin Genk aan de aftrap komt, is steevast de beste van de drie. Het tempo is gewoonweg hoger dan in de andere duels. Het heeft te maken met de gedurfde manier waarop de Limburgers aan elke match beginnen. Bij elke van hun wedstrijden heb je het gevoel dat de 22 spelers op het veld tot het uiterste gedwongen worden. Genk-Club Brugge: Belgisch topvoetbal. Standard-Genk: intens. Gent-Genk: een voetbaltechnisch pareltje. Genk-Antwerp: om duimen en vingers bij af te likken. En het strafste: Genk won elk van die matchen.

Foto: Isosport

Individueel lijken de troepen van Clement niet zoveel beter dan de andere teams - omdat we die inschatting maken op basis van de prestaties van dezelfde kern in het verleden. Elke speler lijkt ineens op een optimale manier gebruikt te worden, de vraag wie wie sterker maakt bijna onmogelijk te beantwoorden. Ze zetten het strafste parcours in jaren neer. De 50 punten die ze nu al hebben volstonden in de voorbije edities van Play-off 1 acht van de negen keer voor de titel. En dan zijn er nog 3 matchen te spelen. Het is lang geleden dat de Belgische competitie nog eens zo’n sterke en consistente ploeg gezien heeft. Ons gokje: het Anderlecht van het seizoen 2009/2010.

2. De rode kaart die Anderlecht nodig had

Anderlecht kon voor het eerst eens winnen in Play-off 1. Directe aanleiding daarvoor: een rode kaart. Dat klinkt idioot, maar is het niet per se. De sfeer rond de ploeg draaide ineens. Eindelijk bevrijd van die torenhoge verwachting dat paars-wit elke tegenstander zijn wil oplegt met technisch onderlegd, dominant voetbal en de onvermijdelijke hoon die volgt als het ze niet lukt. Ze roken het – het perfecte excuus om het keurslijf van zich af te schudden. In deze omstandigheden zou elk resultaat een overwinning zijn. Eindelijk deed de manier waarop er niet meer toe. Eindelijk kon Anderlecht gewoon als elke andere ploeg voetballen. Bejubeld omdat ze niet zomaar over zich heen laten lopen. Toegejuicht bij elk minisuccesje. Je kon de moed zo zien groeien. Joepie, een goede tackle. Hoera, we hebben de bal even kunnen bijhouden. Dat de winning goal er met meer geluk dan kunde gekomen leek te zijn, maakte voor één keer niet uit.

Foto: Photo News

Ergens was die rode kaart precies wat Anderlecht nodig had, en hing de roemrijke geschiedenis eens niet als een molensteen rond de nek.

3. Er is een nieuw kneusje

Ocharme, Anderlecht. Ocharme, AA Gent. En nu ook ocharme Standard. Het is de Play-off 1 van de kneusjes. Waar andere seizoenen hemel en hel elkaar opvolgden voor nummer één tot en met zes, is het dit seizoen wel erg veel hel voor sommigen. De Rouches zitten met een probleem dat verdacht veel lijkt op dat van AA Gent. Ze creëren te weinig. Drie matchen op rij hebben ze nu verloren, en drie matchen op rij had je niet de indruk dat er heel veel meer inzat.

Foto: BELGA

Tegen tien man van Anderlecht was het weer van dat. De bal mochten ze hebben, maar verder dan wat rondspelen in de omgeving van de zestien kwamen ze niet. Een targetman ontbreekt, en de flitsenspelers flitsen niet. Standard telt intussen ook een karrenvracht geblesseerden - Oulare, Sa, Vanheusden, Djenepo, Fai, Miangue en Mpoku – en moet zo stilaan vrede nemen met de vierde plek. De schoentippen van Michel Preud’homme tintelen al voor een finale schop onder de kont bij sommigen. Maar is het de schuld van de spelers of de schuld van de coach?

4. Gebrek aan wilskracht is probleem van AA Gent niet

De nederlaag in de bekerfinale ontlokte AA Gent-voorzitter Ivan De Witte krasse uitspraken. Hij uitte in een statement zijn ongenoegen over “een gebrek aan inzet, passie, gedrevenheid en scherpte” bij zijn spelers. Hij zei dat zijn ploeg de match verloor omdat KV Mechelen mentaal blijkbaar wel klaar was voor de finale. Grappig hoe snel een gebrek aan motivatie het pasklare antwoord lijkt te zijn als de dingen niet lopen zoals gehoopt.

Foto: Photo News

Wel is het zo dat AA Gent dit seizoen een ploeg is die knap verzorgd voetbal van achteruit brengt. Waarvoor hulde. Alleen doet AA Gent daar dieper op het veld te weinig mee, omdat het voorin kwaliteit ontbeert. Veel gebrei, weinig wol. Het is niet zo dat de spelers niet gedreven genoeg waren/zijn, maar duelkracht is simpelweg niet zo’n belangrijk onderdeel in het spel van AA Gent. Wat De Witte eigenlijk had moeten zeggen: we hebben niet genoeg ons eigen spel kunnen spelen, en dat vind ik de schuld van de trainer. Wat De Witte eigenlijk zou moeten denken: deze groep heeft vooraan iemand nodig die met een flits het verschil kan maken.

5. Elk ander jaar zouden we op de banken staan voor Club Brugge

Hadden we voor de start van Play-off 1 geweten dat Club Brugge vijf van zijn zeven eerste wedstrijden zou winnen, hadden we ons spaargeld meteen van de bank gehaald, naar een wedkantoor gestapt en daar een veel te hoog bedrag ingezet op een tweede landstitel op rij van Club. Om maar te zeggen: wat Club Brugge doet is straf, en om veel geld wedden doorgaans geen goed idee. Tegen Anderlecht en AA Gent harkte Club de zege bijeen, maar in andere jaren zouden we voor deze 16 op 21 op de banken staan.

Foto: Photo News

Het probleem van Club Brugge is dat het overschaduwd wordt door de prestaties van een andere ploeg, die het allemaal nog net ietsje makkelijker doet lijken. Net daarom halen we de wenkbrauwen op bij moeizame 1-0-zeges tegen Anderlecht en AA Gent - toch niet bepaald vanzelfsprekende driepunters . Net daarom geloven we eigenlijk niet dat Club Brugge zondag de titelstrijd nieuw leven kan inblazen tegen Racing Genk. Het verschil in spelniveau lijkt stomweg te groot.