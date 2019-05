Nederlandse agent deel hallucinant verhaal: “Twee zwaar verwaarloosde kinderen, alleen in snikheet appartement, vertoonden dierlijk gedrag”

Een agent uit het Nederlandse Zaandam heeft op de Facebookpagina van zijn afdeling een hallucinant verhaal gedeeld. Hij werd opgeroepen nadat buren twee kinderen onophoudelijk hadden horen huilen en roepen. Wat hij ter plekke aantrof, tart alle verbeelding. De jongens waren zwaar verwaarloosd en konden niet weg. De deur was vastgebonden met een riem. “Ook verklaarde de ervaren crisispleegmoeder dat de twee jongetjes dierlijk gedrag vertoonden.”

“Een tijd geleden reed ik op een zeer warme zomerse dag door de Zaanstreek toen ik door de meldkamer werd opgeroepen”, steekt de agent van wal. Hij kreeg een oproep om met ‘gepaste spoed’ naar een woning te gaan. Volgens de buren zaten daar twee kinderen al een hele dag onophoudelijk te wenen. Gezien het om kinderen gaat, zet hij zijn zwaailichten aan. “Ik rijd flink te hard over de snelweg, rij door rood en neem de busbaan waar dat mogelijk is. Door het warme weer is het ontzettend druk bij de politie en ik weet dat er voorlopig geen collega´s beschikbaar zijn om mij te ondersteunen. Na ongeveer 10 minuten kom ik ter plaatse bij de flat.”

“Ik hoor ze, maar ik heb ze nog nooit gezien”

Daar werd hij opgewacht door enkele buren die voor de deur van de flat stonden te wachten. “Al enkele maanden heb ik een buurvrouw. Ik weet dat ze twee kinderen heeft”, zegt een van de bewoners tegen de agent. “Ik hoor hen wel, maar ik heb hen nog nooit gezien, terwijl ik de galerij (de gang nvdr.) en de flat best goed in de gaten houd. Sinds ze er woont, hoor ik de kinderen overdag geregeld schreeuwen. Vandaag is het zo erg dat ik jullie maar heb gebeld.”

De woning blijkt volledig op slot. “Naarmate ik langer uit de politieauto met airco ben, voelt mijn kogelwerende vest steeds verstikkender aan: het is die dag bloedheet.” Binnen in het afgesloten appartement is het vast nog veel warmer. “Nadat ik een aantal keer heb aangeklopt, zie ik twee kleine handjes het gordijn wegschuiven. Ik kijk in de lieve ogen van een klein jongetje. Slechts gekleed in een onderbroek, kijkt hij mij angstig aan. Met zijn ene hand heeft hij de gordijn vast, in de andere hand een mes.”

Meteen treedt zijn politieinstinct in werking. Gelukkig is er geen bloed op het mes. “Joh, leg dat mes maar weg. Zo meteen doet dat nog pijn”, zegt de agent tegen de jongen. Vervolgens brengt het kind het mes omhoog en tikt hij met de punt op het raam. Achter hem komt een peuter tevoorschijn. Hij draagt enkel een luier. “Beide jongetjes zien er versuft uit en zweten als otters. Ze kijken me met grote ogen aan”, aldus de agent.

Waar is de moeder?

De eerste vraag die de agent zich stelt: waar is de moeder? “Misschien ligt ze onwel in de woning en heeft ze hulp nodig. En waarom heeft het jochie een mes vast: ligt er iemand gewond in de woning? Het laatste wat ik wil is dat de jongen zichzelf of zijn broertje verwondt met het mes. Ik besluit dat ik zo snel mogelijk naar binnen moet.” Tijd voor een slotenmaker is er niet. De agent loopt naar zijn combi om een koevoet te halen. In een mum van tijd is hij binnen.

“Ik duw de deur open en een hete lucht komt me tegemoet. Achter de voordeur zit een halletje met een deur die tot de woning leidt. Ik krijg kort kippenvel: de deurkruk is van buitenaf vastgebonden met een riem. De twee jongens zitten op een hete dag als vandaag opgesloten en zouden bij brand geen enkele vluchtmogelijkheid hebben. Ik haal de riem van de deur en ga de woning in. Ik probeer de oudste van de twee eerst te traceren: van schrik zou hij mij kunnen aanvallen met een mes. Een kat in het nauw maakt immers rare sprongen.” In de keuken vindt de agent het mes op de grond. “Gelukkig.”

Eens in de buitenlucht valt het oudste kind flauw, vermoedelijk door oververhitting, en belt de agent een ambulance. “Terwijl het oudste jochie door ambulancepersoneel wordt nagekeken, spreek ik met de buren. Het was de eerste keer dat ze de twee jongens zagen: ze hoorden ze al maandenlang maar hadden hen nog nooit buiten gezien. Vermoedelijk waren ze al maandenlang niet buiten geweest. Ik moet denken aan een scene uit de film ´End of Watch´, waarbij agenten een aantal kinderen ontdekken terwijl die kinderen zijn opgesloten in een kast. Ik waan mij in een remake op deze film.”

Kinderbescherming: ASAP weghalen

Heel snel valt de beslissing: die kinderen moeten hier weg. Hij belt de betrokken diensten en die zijn het snel met hem eens: ASAP weghalen en plaatsen. Terwijl de agent wacht op de kinderbescherming, krijgt hij tijd om na te denken.“Ik merk dat ik steeds bozer en bozer word. Ik ben van mezelf geen agressief persoon: in de 8 jaar dat ik bij de politie werk, is het aantal keer dat ik geweld heb gebruikt op een paar handen te tellen. Maar ik merk dat ik in staat ben de moeder iets ergs aan te doen als zij zou verschijnen. Ik bel met de dienstdoendechef, ik ken hem erg goed en hij mij ook. Hij stuurt twee agenten om de moeder eventueel op te vangen.”

De moeder is nooit komen opdagen. De Nederlandse kinderbescherming wel. De twee jongens werden geplaatst in een crisispleeggezin. Onderweg naar daar probeerde de agent met de jongens te spreken, maar er kwam geen woord uit. “Later bleek dat zij zoveel met z´n tweeën waren geweest, dat zij een eigen taal hadden verzonnen. Ook verklaarde de ervaren crisispleegmoeder dat de twee jongetjes dierlijk gedrag vertoonden.”

Hoe het onderzoek verder is gelopen en hoe het met de jongens gesteld is, weet de agent niet. Wel roept hij iedereen op om niet weg te kijken als het om kinderen gaat. “Effectieve hulp kan alleen ingeschakeld worden als er op tijd aan de alarmbel getrokken wordt. Hopelijk is deze niet te laat gekomen en weten de jongens deze zeer slechte start een plaatsje te geven.”