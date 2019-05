Meer dan 20.000 Vlamingen mogen niet rijden waar of wanneer ze willen

Brussel - Een ooglapje dragen, alleen overdag rijden of een verbod om passagiers te vervoeren: meer en meer Vlamingen mogen enkel met de auto rijden als ze zich aan bepaalde voorwaarden houden. Het “rijgeschiktheidscentrum” Cara wordt almaar creatiever in het opleggen van zulke restricties. “Negen op de tien mensen die bij ons komen aankloppen, kunnen we op die manier veilig in het verkeer houden.”

Mag een bestuurder tot het eind van zijn leven zijn rijbewijs houden of is het raadzamer om op een bepaald moment de auto definitief aan de kant te houden? Wanneer ben je medisch ongeschikt om te rijden en eigenlijk een gevaar op de weg? Bij Cara, het “rijgeschiktheidscentrum” en onderdeel van Vias Institute, buigen ze zich over die kwesties. “Het is telkens zaak om een goed evenwicht te vinden tussen het garanderen van de openbare veiligheid en iemand toch veilig in het verkeer te laten opereren”, zegt woordvoerder Stef Willems.

Gashendel aan het stuur

Stel: een bejaarde man van 80 begint tekenen van dementie te vertonen, maar is afhankelijk van zijn auto om naar de lokale kruidenier te rijden. Moet je die man zijn rijbewijs zo snel mogelijk afnemen? Bij Cara proberen ze zo iemand te helpen door enkele aanpassingen te doen aan zijn wagen, bijvoorbeeld door de gashendel en de rem van zijn auto aan het stuur te monteren.

“Zo iemand zet je na al die jaren niet zomaar op een fiets”, zegt Willems. “En dus zoek je samen naar de beste oplossing. Negen van de tien mensen die bij Cara aankloppen, kunnen mits opgelegde restricties perfect veilig verder in het verkeer. Bestuurders krijgen van ons na het doorlopen van een aantal tests een papier waarmee ze meteen naar het gemeentehuis moeten. Daar krijgen ze dan een nieuw rijbewijs. Politieagenten kunnen bij een verkeerscontrole dan meteen de opgelegde voorwaarden zien aan de hand van de codes op het rijbewijs.”

Rijden zonder aanhangwagen

Bij Cara zeggen ze dat het aantal mensen met een gecompliceerde problematiek almaar toeneemt. Mensen met een bepaalde aangeboren aandoening (bijvoorbeeld dwerggroei), een ziekte, complicaties na een ongeval, noem maar op. Er bestaan verschillende redenen voor een restrictie. Meer dan tienduizend Vlamingen mogen bijvoorbeeld niet langer de baan op zonder bril of lenzen. Twaalf mensen zijn officieel in fout als ze hun ooglapje niet dragen. 2.345 Vlamingen mogen op bevel van Cara dan weer geen druppel drinken als ze het verkeer trotseren en 29 riskeren een boete als ze met een aanhangwagen rijden.

“Het gaat bijvoorbeeld om mensen die in een rolstoel zitten en geen goede zitbalans hebben. Of hun handen en armen in mindere mate kunnen gebruiken”, zegt een expert van Cara. Er lopen in Vlaanderen ook vier mensen rond die een absoluut verbod hebben om passagiers te vervoeren.