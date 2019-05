Alles wijst op moord: “Julie was op de verkeerde plaats op het verkeerde moment”

Schilde - Het Antwerpse gerecht maakt jacht op een onbekende die Julie Van Espen (23) zaterdagavond op een verlaten weg achter het Sportpaleis van haar fiets sleurde. Van de studente ontbreekt elk spoor, ook na een hele zondag intensief zoeken. De vondst van haar gsm, bebloede kleren, fietsmandje én reispas op aparte plekken doet het gerecht vermoeden dat de jonge vrouw het pad van een moordenaar kruiste.

Meer dan 150.000 keer: zoveel keer is het opsporingsbericht van de Antwerpse Julie intussen gedeeld op sociale media. De jonge vrouw met haar kakivest en zilvergrijze sneakers lijkt van de aardbol verdwenen sinds ze zaterdagavond iets over 18 uur thuis in ‘s-Gravenwezel, deelgemeente van Schilde, op haar fiets sprong. Ze had in Antwerpen-Zuid afgesproken met enkele vriendinnen. Een fietstocht van 15 kilometer, grotendeels langs het water. Via het Sportpaleis, Park Spoor Noord en het MAS tot pal in het centrum, dat was het plan. Een route die ze wel vaker koos en totaal ongevaarlijk leek, zeker omdat het nog niet eens schemerde.

Alleen is de masterstudente internationale betrekkingen en diplomatie aan de Antwerpse Universiteit nooit in het centrum gearriveerd. “Ze ging eten bij vriendinnen, maar die hebben ons zaterdag om 21 uur laten weten dat Julie nooit is aangekomen”, vertelt vader Eric Van Espen. Hij startte ’s avonds meteen een grootschalige zoekactie, samen met zijn vrouw Kaat. Zondagochtend gingen de twee, gesteund door vrienden en familie en hun twee andere kinderen, massaal flyers uitdelen en posters van Julie ophangen. Er kwam ook een oproep van haar vriend Thomas en haar beste vriendinnen om collectief mee te zoeken. “We moeten bezig blijven”, zei vader Eric zondagmiddag. “Want alleen thuiszitten helpt niet. En daarmee krijgen we Julie niet terug.”

Bloedsporen

Ook de politie, de Cel Vermiste Personen en het Antwerpse gerecht namen de verdwijning meteen heel ernstig. De jonge, sportieve vrouw is heel geliefd in Schilde en aan de Antwerpse Universiteit en kampte helemaal niet met donkere gedachten. Er moest dus iets gebeurd zijn langs het Albertkanaal. Eerst werd nog gedacht aan een fietsongeval, maar die piste werd zondagmiddag al snel verlaten. Er volgden grootschalige zoekacties aan het kanaal in Merksem, op een boogscheut van het Sportpaleis. Het was op die plek dat het laatste signaal van haar gsm werd opgevangen.

Op die verlaten plek aan het water vond men eerst een deel van haar kleren terug. Volgens onze bronnen wezen de bloedsporen op die kleren op een mogelijk ernstig misdrijf. Toen men wat later, op verschillende plaatsen, ook haar fietsmandje, gsm, een schoen en reispas terugvond langs het water, was duidelijk dat het ergste moest worden gevreesd.

Helaas wijst alles op moord

In de namiddag werd het opsporingsonderzoek officieel een gerechtelijk onderzoek, met een onderzoeksrechter aangesteld voor moord. “We beschikken inderdaad over aanwijzingen van een gewelddadig overlijden”, zei Lieselotte Claessens van het Antwerpse gerecht.

Foto: Blg

Tot gisteravond laat zochten duikers van de brandweer en de Cel Vermiste Personen met een sonarboot naar een spoor van de studente. Haar ouders weken al die tijd geen seconde van de waterkant. Zoekend, biddend, hopend op een mirakel. Maar de kans op een goede afloop is intussen zo goed als nihil, klinkt het in politiekringen. Speurders vrezen dat het meisje het pad van een pervert kruiste en dat met haar leven heeft moeten bekopen. Waarna haar moordenaar haar bezittingen probeerde te verstoppen. Aan de hand van schaarse camerabeelden in de desolate buurt hoopt men een aanknopingspunt te vinden naar de mogelijke dader.

De zoektocht naar Julie gaat maandag onverminderd verder. Maar de sterke stroming en de vele vraagtekens helpen het onderzoek niet vooruit. Een welingelichte bron: “Het lijkt erop dat Julie op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was. En dat er in Antwerpen naast de zoektocht naar haar lichaam ook jacht moet worden gemaakt op een akelige man.”