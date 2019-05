Het ene jaar is het andere niet. 5 mei 2018 konden we pootjebaden, 5 mei 2019: sneeuw

5 mei 2018: ruim 20 graden en zonnekloppers op het strand. 5 mei 2019: 7,2 graden en een sneeuwlaag van 5 centimeter in de Ardennen. “Dat contrast is perfect normaal”, zegt weerman Frank Deboosere.

“In mei is er altijd vijftig procent kans dat het nog erg koud is, en zelfs sneeuwt. Dit jaar is dat het geval omdat we te maken hebben met arctische lucht, die rechtstreeks wordt geïmporteerd van de Noordpool. Vorig jaar was dat net het tegenovergestelde. Toen was de ingevoerde lucht subtropisch: hij kwam uit het zuiden, de Sahara.”

Sommigen toeteren met deze koude dat het nogal meevalt met de opwarming. “Ze dwalen”, zegt Frank Deboosere. “Ten eerste is Vlaanderen veel te klein om uit de weertypes hier iets globaals af te leiden. Maar vooral: het weer is maar een klein onderdeeltje van het klimaat. De afgelopen dertig jaar zien we dat de temperatuur in mei veel vaker veel hoger was dan het langjarige gemiddelde.”

De volgende dagen wordt het iets warmer, zegt de weerman. “De wind zal draaien van het noorden naar het zuidwesten en voert zo vochtige lucht uit de Atlantische Oceaan aan. Warmer, maar even nat.”