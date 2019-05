De vrouw aan de haard? Dat hoeft niet voor CD&V: partij pleit voor loopbaancheques voor huisvrouwen en -mannen

Om de krapte op de arbeidsmarkt te verhelpen wil CD&V huisvrouwen en -mannen activeren. Daarom stelt de partij voor om voor hen ook loopbaancheques ter beschikking te stellen. “Er zijn vandaag in Vlaanderen 155.000 huisvrouwen en -mannen”, zegt Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne. “Zij hebben geen of weinig prikkels om aan de slag te gaan.”

“Als we proberen om meer mensen op de arbeidsmarkt te krijgen, dan kijken we vaak naar de leefloners en mensen die leven van een ziekte-uitkering”, zegt Robrecht Bothuyne. “Maar er zijn ook mensen die aan de zijlijn zijn gaan staan zonder dat ze een uitkering krijgen. Volgens het Steunpunt Werk zijn dat vandaag 154.900 Vlamingen, van wie 98 procent vrouwen. “Vaak gaat het om mensen die na de komst van een tweede of derde kind gestopt zijn met werken”, zegt Bothuyne. “Na verloop van tijd willen zij de draad misschien wel weer opnemen, maar ze weten soms niet goed hoe ze dat moeten doen. Na meer dan vijf of tien jaar is dat ook niet zo evident. Bovendien hebben ze geen of weinig prikkels om aan de slag te gaan en de drempel om naar de VDAB te stappen is vaak te hoog.”

Bijna 36.000 gebruikers

Om dat “onbenut talent” weer op de arbeidsmarkt te brengen, wil CD&V hen toegang geven tot loopbaancheques. Dat zijn cheques waarmee sessies kunnen worden betaald bij een centrum voor loopbaanbegeleiding. De gebruiker betaalt 40 euro per cheque, maar als hij wordt ingeruild voor loopbaanbegeleiding is hij 550 euro waard. Vandaag kunnen alleen werknemers en zelfstandigen die op zoek zijn naar een nieuwe professionele uitdaging gebruikmaken van loopbaancheques, maar CD&V wil dit dus uitbreiden. Vorig jaar maakte een recordaantal van 35.291 mensen er gebruik van. Zeventig procent van hen zijn vrouwen. “Ze liggen dus goed bij het doelpubliek dat we voor ogen hebben”, zegt Bothuyne.

De cheques raakten onlangs overigens in opspraak toen bleek dat ze ook gebruikt konden worden bij kwakzalvers en aanbieders van boswandelingen. “Het is op dit moment inderdaad te gemakkelijk om loopbaancoach te worden”, zegt Bothuyne. “We zullen daar in de volgende regering strenger op moeten zijn. Maar dat is een ander debat. Over het algemeen is de tevredenheid over het systeem zeer groot.”