7 uur moeten wachten op hulp, in de bijtende kou, naast z’n stervende vriend

De Brits-Belgische piloot Sam Rutherford is in Canada door het oog van de naald gekropen. Het vliegtuigje waarmee hij en zijn vriend Alan terug naar Engeland wilden vliegen, crashte tegen de wand van een steile helling in Noord-Canada. Het duurde zeven uur voor de hulpdiensten op de plek van de crash geraakten. “Ik heb onwaarschijnlijk veel geluk gehad. Dankzij mijn vrouw, die vanuit Brussel de Canadese hulpploegen op pad stuurde, heb ik het overleefd.” Zijn vriend Alan stierf kort na de reddingsoperatie.