“Ze maken je kop helemaal zot, maar mag iedereen zelf kiezen of ze de borst geven?”

Het was in het Studio Brussel-programma Bij Vlaeminck dat gast Siska Schoeters haar oproep zondag deed. Naar aanleiding van de commotie rond een redder die een moeder had aangesproken omdat die op de trappen van het zwembad haar dochter borstvoeding gaf. “Daar komt dan zo’n hysterie rond. Terwijl je op de trappen van het zwembad je baby ook geen flesje of je kind ook geen koek geeft. Maar er is een enorme strijd voor de rechten van de borstvoedende vrouw. Natuurlijk mag je borstvoeden, het is het meest natuurlijke dat er bestaat. En het is prachtig dat het kan.”

De presentatrice benadrukt dus dat ze er zelf totaal geen probleem mee heeft dat mensen in haar buurt borstvoeding geven. Zelf deed ze het acht weken bij haar zoon, tien dagen bij haar dochter. Wat haar wél stoort is dat een mama die kiest om de fles te geven zoveel commentaar krijgt. “Ik vind: het is je eigen lijf, kies dat gewoon zelf. Maar er bestaat wel echt iets zoals de borstvoedingsmaffia: vrouwen die het onbegrijpelijk vinden dat je geen borstvoeding geeft en die je op een heel scheve manier bekijken als je voor jezelf beslist dat het niet goed voelt. Die maken jouw kop helemaal zot als je net moeder bent geworden. Terwijl je het al wat lastig hebt met alles, want het is allemaal nieuw.” Dus roept ze op: dring iemand niets op.

“Geen slechte ouder”

Een oproep die Joke Muyldermans van Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen (VBOV) volgt: “Als je vermoedt dat iemand die geen borstvoeding geeft verkeerd geïnformeerd is, kan ik begrijpen dat je daar iets over zegt. Voor de ene kan dat overkomen als steun, de ander ervaart dat als pushen. Maar als mama’s keuze weloverwogen is, moeten we daar respect voor hebben. Ouders kiezen nog altijd zelf wat ze willen voor hun kind.”

Ook bij Kind en Gezin merken ze dat die discussie nog gevoelig ligt. “We voelen dat het er online soms wel heel scherp aan toegaat, terwijl dat niet nodig is”, zegt woordvoerster Leen Dubois. Maar ook voor de organisatie is het een moeilijk evenwicht, zegt ze. “Het is onze rol om te informeren over de voor- en nadelen van borst- en flesvoeding. Maar daardoor lijkt het voor sommigen alsof je iets opdringt. Wij denken daarom zelf ook altijd na over hoe we nu het best kunnen informeren én tegelijk benadrukken dat iemand geen slechte ouder is omdat ze een flesje geeft. Want ga er ook niet van uit dat borstvoeding bij iedereen haalbaar is. Laat mensen dus zelf hun keuze maken.”

Maar ook in de omgekeerde richting, voegt Muyldermans toe. “Een moeder die een kind van één jaar nog altijd de borst geeft, krijgt daar vandaag ook dikwijls commentaar over. Dat is óók een keuze die we allemaal moeten respecteren.” Of zoals Siska het verwoordt: “Laat ons gewoon rustig blijven onder heel dat borstvoedingsgezeik.”