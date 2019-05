Davy Verroken (37): “En een week later volgt m’n 20ste operatie”

Wat hem overkwam: “Ik werk bij Fluvius. Bijna vier jaar geleden, op 7 juli 2015, ontplofte een hoogspanningscabine. Ik stond daar vlakbij en kreeg die vuurzee over mij heen. Vanaf mijn middel tot op mijn kruin was ik helemaal verbrand. Ik lag drie weken in een coma en daarna moest ik nog anderhalf jaar in verschillende ziekenhuizen blijven, waaronder drie maanden in het brandwondencentrum. Ik ga op 17 juni de Mont Ventoux beklimmen. Een week later, 25 juni, word ik voor de twintigste keer geopereerd.”

Waarom hij die berg op wil: “Ik ben een koersliefhebber, altijd geweest. Maar ik heb nooit echt in de Alpen gefietst. Die Ventoux, dat lijkt me wel een uitdaging. Ik heb in België al wel op het parcours van Luik-Bastenaken-Luik gereden. Dat gaat ook op en af, maar zo’n col in de Alpen is toch nog andere koek. Ik hoop dat het lukt – enfin, het moét. Maar ik heb wel last van mijn rechterbeen. Er zit nog altijd een bloedklonter ter hoogte van mijn heup. Daardoor zwelt mijn been tijdens zware inspanningen. Met compressiekousen hou ik het onder controle. Ik hoop dat dat niet te fel opspeelt op de Ventoux.”