Marleen Hoebrechts (63): “Dit kan er nog wel bij”

Wat haar overkwam: “Tweeëneenhalf jaar geleden wilde ik bij mijn moeder thuis een gasfles vervangen. Ik weet nog altijd niet wat er precies is gebeurd, maar ineens begon het te sissen en voor ik het wist, ontplofte de boel. Ik had tweede- en derdegraads brandwonden in mijn gezicht, op mijn armen en heel mijn bovenlichaam. Anderhalve maand lag ik op intensieve, daarna moest ik nog eens meer dan twee maanden in het ziekenhuis blijven. Ik heb een jaar lang met een drukmasker rondgelopen. Nu gaat het beter.”

Waarom ze die berg op wil: “Al moet ik op het eind kruipen, ik moet en zal boven geraken. Ik heb al zoveel afgezien, dat dit er nog wel bij kan. Ik ben in januari begin te trainen. Vanaf nul. Daarvoor nam ik wel eens de fiets, maar een koersfiets had ik nog nooit van dichtbij gezien. Vooral die klikpedalen vind ik maar iets geks, ik raak het niet gewoon dat ik niet zomaar mijn voet aan de grond kan zetten. Maar dat is niet erg. Dat fietsen bevalt me enorm, al moet ik toegeven dat ik bergop niet de grootste heldin ben. Maar het zal me lukken om op 17 juni de top van de Ventoux te bereiken.”