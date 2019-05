Laetitia Wathelet (29): “Vooral ademen doet pijn”

Wat haar overkwam: “Tijdens een barbecue liep het mis. Een steekvlam verschroeide mijn gezicht, mijn armen en mijn bovenlichaam. Het is twee jaar geleden gebeurd, mijn zoontje was amper één jaar oud. Ik heb lang in het ziekenhuis gelegen en nu nog krijg ik af en toe een nieuwe huidtransplantatie. Het blijft een verschrikkelijke lijdensweg. Er zijn momenten dat ik echt wil opgeven, maar dat geef ik niet toe aan mezelf.”

Waarom ze die berg op wil: “Het zal een hele uitdaging zijn. Ik heb nog altijd heel veel last. De nieuwe huid op mijn borststreek doet vreselijk veel pijn als ik diep moet ademen – ze is niet zo elastisch als mijn echte huid en dat geeft enorme pijnscheuten. Daarom zal ik wellicht ook met een elektrische fiets de beklimming doen. Hoe dan ook, ik wil tot op die top geraken, ook al doet zelfs trainen veel pijn.”