André De Vos (64): “Pijn is relatief, daar weten we alles van”

Wat hem overkwam: “Het was in 1979. Twee weken voor ik zou trouwen, was ik aan het werk bij Eurosilo, in de haven van Gent. Er was een stofexplosie. Ik stond in de vuurlijn, letterlijk. In paniek liep ik weg, recht de steekvlam in van een tweede explosie. Derdegraadsbrandwonden over heel mijn lichaam. Mijn gezicht, mijn armen, mijn torso, mijn benen. Alles. Veel pijn deed dat in het begin niet. Mijn zenuwen waren doorgebrand. Maar in de revalidatie heb ik verschrikkelijk afgezien. Twaalf operaties en drie jaar later ben ik uiteindelijk getrouwd. Thuis. En met een drukmasker op mijn gezicht.”

Waarom hij die berg op wil: “Ik ben een geoefende fietser. Ik rij al jaren als wielertoerist. Met mijn club rij ik elke week een paar keer. Korte ritjes, maar afstanden vind ik niet zo belangrijk. Ik heb nog nooit een échte berg beklommen. Klimmen is ook niet mijn specialiteit (lacht), dat merk ik elke keer als ik in de Vlaamse Ardennen fiets. Maar nu wil ik die Ventoux op. Het zal lastig zijn, maar pijn is relatief. Daar weten wij hier allemaal alles van.”