Alsof hun strijd nog niet zwaar genoeg is

Ze weten nu al dat ze gaan kruipen, smeken, vloeken, tieren. Maar ze zullen er geraken. In de week van 17 juni rijden tien Belgen met hun op maat gemaakte fiets de Mont Ventoux op. 26 kilometer vechten tegen de berg. De tien zijn allemaal brandwondenpatiënten, zonder noemenswaardige fietservaring en speciaal geselecteerd en begeleid door de Stichting Brandwonden. “Om de wereld te tonen wat we kunnen.” En om diezelfde wereld te laten weten dat patiënten met brandwonden nog te veel in het hoekje zitten waar het Riziv hen niet vindt.