Drie Parijse pompiers beschuldigd van groepsverkrachting

Drie leden van het Parijse brandweerkorps zijn aangehouden in het kader van een onderzoek naar een mogelijke groepsverkrachting. De drie hadden, na hun diensturen, een feestje gebouwd in de ‘Plaisance’-kazerne. Daarbij had de drank rijkelijk gevloeid. Rond een uur of vier ’s ochtends zouden ze drie dames die passeerden, hebben uitgenodigd. Wat er dan precies is gebeurd, wordt nog onderzocht, maar een van de vrouwen, een Duitse, heeft alvast klacht ingediend wegens groepsverkrachting. In afwachting zijn de drie alvast uit hun ‘militaire dienst’ ontheven.(krs)