Raketten vliegen over en weer tussen Israël en Gaza

Het conflict tussen Hamas, dat de plak zwaait in Gaza, en Israël flakkerde op nadat vrijdag vier Palestijnen werden gedood en 51 anderen gewond raakten bij de wekelijkse protesten langs de grens van de Gazastrook met Israël. Daarbij raakten ook twee Israëlische soldaten gewond. Het Israëlische leger vuurde sindsdien naar eigen zeggen al minstens 260 raketten af op doelwitten in Gaza, terwijl Hamas zo’n 450 projectielen zou hebben afgevuurd. Daarbij vielen al een 20-tal doden.

Hamas-commandant omgekomen

Zaterdag kwamen al drie Palestijnse burgers om, onder wie een zwangere vrouw en haar 14 maanden oude kindje, en vier Palestijnse militanten. Er viel ook één Israëlisch burgerslachtoffer. Zondag werden dan twee Palestijnen gedood bij een Israëlisch bombardement in het oosten van Gaza en stierven twee Israëlische burgers bij raketaanvallen op Ashkelon en Yad Mordechai, in het zuiden van Israël. Een derde Israëli verkeert in kritieke toestand.

De pas herverkozen Israëlische premier Benjamin Netanyahu liet zondag weten dat hij het leger de opdracht had gegeven om het aantal manschappen rond de Gazastrook op te krikken en de “massale aanvallen” op doelwitten in de enclave voort te zetten. Bij een van die aanvallen kwam de 34-jarige Hamas-commandant Hammed al-Khudari om toen zijn auto werd gebombardeerd in het centrum van de stad Gaza. Al-Khudari was volgens het Israëlische leger en de veiligheidsdienst betrokken bij het “overmaken van Iraanse fondsen aan Hamas en Islamitische Jihad”. Die laatste organisatie verloor ook twee leden van haar gewapende tak, zo werd later bevestigd. In een reactie liet Mahmoud al-Zahar, een hoge bevelhebber van Hamas, weten dat “we niet zullen stoppen met aanvallen”.

Hele wereld kijkt naar Israël

Dat het al jaren aanslepende conflict net nu escaleert, hoeft niet te verbazen. De Israëli maken zich op voor de viering van Onafhankelijkheidsdag op 8 mei en herdenken de hele week hun doden. Bovendien zijn de ogen van de hele wereld deze week gericht op Tel Aviv, waar het Eurovisiesongfestival plaatsvindt. Israël wil de drukst bekeken muziekshow ter wereld benutten om het land weer op de kaart te zetten als vrolijke, zonnige, rustige en veilige reisbestemming. En dan kan het raketaanvallen, luchtalarmen en geannuleerde vluchten missen als kiespijn. Iets wat die van Hamas maar al te goed weten.

De EU heeft in een verklaring de “onmiddellijke stopzetting” van de raketaanvallen gevraagd. “Deze gevaarlijke situatie moet stoppen om de levens van burgers te beschermen”, zegt EU-woordvoerster Maja Kocijancic. “Israëli’s en Palestijnen hebben het recht om in vrede, veiligheid en waardigheid te leven.” Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken schaart zich dan weer vierkant achter Netanyahu: “We staan aan de kant van Israël en we steunen volledig het recht (van Israël, nvdr.) op zelfverdediging ten aanzien van deze afschuwelijke aanvallen”, klinkt het in Washington.