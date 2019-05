“Waarom zijn jullie zo stout? Ik ben gehandicapt en lief”

“Waarom zijn jullie toch zo stout? Ik ben een gehandicapte jongen. Ik ben lief en ben als een kind.” Valentin Vermeesch beeft van schrik in het appartement van “vriendin” Belinda Daniels (nu 22) in Hoei.

Het is 26 maart 2017, iets over 22 uur, en de tranen rollen Valentin over de wangen. Net voordien heeft hij een zoveelste vernedering moeten ondergaan: een fles gevuld met urine leegdrinken. Omringd door Alexandre Hart (21), Dorian Daniels (22), ­Loïck Masson (23) en een filmende Killian Wilmet (18) kan hij geen kant uit.

De vijf staan in het quartier Statte bekend als een stel leeglopers, zijn zo stoned als een garnaal en hebben kratten bier gedronken. Zo doelloos hun dagen, zo vastberaden hun strafexpeditie op de weerloze jongen met een geestelijke beperking. Want, zo stelt “expeditieleider” Alexandre: Valentin is ooit naar de politie gestapt na eerdere folteringen en dat had hij beter niet gedaan. In zijn ogen verdient de gehandicapte jongen nogmaals een stevig lesje.

Gemarteld en vernederd

Wat Valentin die avond en nacht moet ondergaan, tart elke verbeelding. Naast urine drinken moet hij ook verplicht masturberen, frikandellen met as van joints opeten, zich laten scheren, sigarettenpeuken door zijn neus laten duwen en stopsels van bierflesjes doorslikken.

Wanneer hij in het toilet gaat overgeven en wenend duidelijk maakt dat hij naar huis wil, neemt het gezelschap hem mee voor een laatste wandeling.

Alexandre, die Valentin ooit al eens vastbond met snelbinders en van dichtbij beschoot met een luchtkarabijn, beveelt hem opnieuw te knevelen. Zijn kompanen knikken of zijn te stoned om goed te beseffen wat er gaande is. De gehandicapte jongen, zo blijkt uit filmpjes die later opduiken, schreeuwt zijn onmacht uit. Hij vraagt nogmaals om alstublieft terug naar huis te mogen.

De vijf luisteren niet. In­tegendeel, de stoppen slaan nu helemaal door. Ze gooien de geboeide jongen zonder pardon in de Maas, ook al weten ze maar al te goed dat hij niet kan zwemmen.

blg

Amper realiteitsbesef

Om een onduidelijke reden stapt de vader van Valentin pas drie dagen later ongerust naar de politie, ook al was de fiets van Valentin pal naast de Maas teruggevonden. Het vijftal achter de moord houdt zich intussen van de domme en stuurt zelfs “ongeruste” sms’en naar zijn familie.

Op 14 april wordt het lichaam van de jongen uit de Maas gevist. De zware verminkingen en de geboeide handen sluiten een wanhoopsdaad uit. Speurders staan voor een raadsel. Want wie zou het in zijn hoofd halen om een gehandicapte jongen geboeid in de ijskoude Maas te gooien en lachend weg te stappen?

Maar niet veel later stapt Dorian Daniels (21) naar de politie om de waarheid op te biechten. De vijf belanden achter tralies en krijgen het daar naar eigen zeggen zwaar te verduren.

“Witte ridders” met laag IQ

Intussen zijn we twee jaar verder en hebben gerechtspsychiaters vastgesteld dat de jonge daders amper beseffen wat ze die 26 maart 2017 hebben aangericht. Zo houdt Alexandre Hart (21) vol dat hij net “een witte ridder” is die Valentin beschermde tegen zijn pesters in plaats van voor beul te hebben gespeeld. Stuk voor stuk blijken de vijf te beschikken over een eerder laag intelligentieniveau. Tijdens hun verhoren minimaliseren ze elk hun aandeel in wat het gerecht kwalificeert als “moord, marteling, vernederende behandeling, verkrachting, aanranding van de eerbaarheid én gevangenhouding.”

Het assisenproces in Luik start vandaag. 177 getuigen passeren de komende vijf ­weken de revue, in de hoop ieders precieze rol uit te klaren.