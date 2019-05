De nieuwste sensatie voor pretparkbezoekers beleef je binnenkort in Bobbejaanland in Lichtaart (Kasterlee). De nieuwe achtbaan Fury laat zijn passagiers zelf kiezen welke richting hun gondel uit raast. Geen enkele andere achtbaan in de wereld biedt de pretparkbezoekers dergelijke interactie.